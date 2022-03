Katarzyna Figura, Małgorzata Kożuchowska i inne gwiazdy, które urodziły po 40. roku życia. Dziś są szczęśliwymi mamami!

Dla wielu osób największym marzeniem jest założyć rodzinę. Niektóre gwiazdy odkładają tę decyzję jednak na później. Katarzyna Figura, Małgorzata Kożuchowska urodziły dzieci po 40. roku życia. Kto jeszcze? Dowiesz się tego z naszego zestawienia.

Gwiazdy, które urodziły po 40. roku życia

Katarzyna Skrzynecka i Małgorzata Kożuchowska to aktorki, które należą do grona celebrytek, które powiększyły swoją rodzinę później niż większość Polek. Odkładanie decyzji o ciąży wiąże się często z chęcią skupienia się na pracy lub rozwijania się w innym kierunku. Nie jest to jednak reguła. W niektórych przypadkach wynika to z różnych uwarunkowań zdrowotnych. Obecnie jednak powitanie dziecka na świecie, kiedy ma się więcej niż 40 lat, nie jest już niczym niecodziennym. Dzięki rozwojowi medycyny, kobiety mogą bezpiecznie urodzić także w takim wieku. Wśród gwiazd znajdziemy wiele takich mam.

Córka Katarzyny Skrzyneckiej

Katarzyna Skrzynecka została mamą, kiedy miała 41 lat. To wtedy na świat przyszła jej córka Alikia. Aktorka bardzo długo nie mogła zajść w ciąże. Ona i jej mąż Marcin Łopucki przeszli przez wiele trudnych chwil. Udało im się jednak powiększyć rodzinę. Niektórzy jej fani mogą być zdziwieni, że w niektórych wypowiedziach artystka mówi o dwóch córkach. Na jej Instagramie znajdziemy też zdjęcia, na których pojawia się z nią i jej młodszą córką jeszcze jedna postać. Kim jest Paulina? Czy Skrzynecka naprawdę ma dwie córki?

Więcej na temat córek Katarzyny Skrzyneckiej znajdziecie w naszym wcześniejszym tekście.

