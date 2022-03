Katarzyna Figura w żałobie. Odeszła osoba, której bardzo wiele zawdzięcza. To dzięki niej aktorka dostała rozwód

Katarzyna Figura przez blisko 21 lat była w związku małżeńskim z Kaimem Schoenhalsem. Para poślubiła się już w 2000 roku i doczekała się dwójki dzieci: Koko i Kaszmir. Jednak małżeństwo aktorki nie było sielanką. Katarzyna Figura już w 2012 roku złożyła pozew do rozwód. Ujawniła wtedy, że była ofiarą przemocy domowej. To jednak nie był koniec jej małżeńskich problemów. Przez cały czas trwania rozpraw rozwodowych Kai Schoenhals, systematycznie utrudniał aktorce uzyskanie rozwodu. Wówczas Katarzyna Figura otrzymała pomoc z nieoczekiwanej strony, bo od swojej teściowej Dorothy Morton , która postanowiła stanąć po jej stronie aktorki podczas jej batalii sądowych z mężem. Matka jej męża zdobyła się nawet na publiczne wyznanie w programie "Tomasz Lis na żywo", w którym broniła swojej synowej.

Tak, Kasia jest ofiarą w znacznej mierze. W tym programie nie chodzi oto, żeby kogoś oskarżać. Kocham mojego syna, ale nie akceptuję tego co on robi. W nim są tendencje destrukcyjne, jeśli traci kontrolę… Czułam napięcie, presję i to, że mój syn chciał swoją rodzinę coraz bardziej kontrolować - wyznała wówczas teściowa aktorki.

Również w wywiadzie dla magazynu "Twoje Imperium" teściowa Katarzyny Figury wyznała, że jej syn jest socjopatą i szatanem w ludzkiej skórze, który groził jej śmiercią. Podkreślała również, że pragnie, by jej wnuczki pozostały pod wyłączną opieką jej synowej. Można było wówczas wtedy przeczytać:

Kai za wszelką cenę chce utrudnić życie Kasi i dziewczynkom. Córki nie mają z nim dobrych relacji. Jego zachwyty nad nimi na Facebooku ilustrowane zdjęciami uśmiechniętych córek to tylko jego gra i manipulacja. On w ten sposób dba o swój publiczny wizerunek. To jest tylko na pokaz. (...) Kai jest niebezpiecznym psychopatą i socjopatą. To istny szatan w ludzkiej skórze.