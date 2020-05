"Katarzyna" odcinek 9. Piotr sądzi, że Elżbieta nie żyje! Caryca odkryje spisek?[CO SIĘ WYDARZY]

W 9. odcinku serialu "Katarzyna" Piotr myśli, że caryca zmarła, ale Elżbieta wróci do zdrowia. Co zrobi, kiedy odkryje spisek? Sprawdź, co się wydarzy!

"Katarzyna" w środy o godz. 22:45 w Epic Drama! - sprawdź program tv W poprzednim odcinku książę Poniatowski uległ urokowi Katarzyny (Marina Aleksandrowa). Polski ambasador zakochał się w niej, co rozwścieczyło Szuwałowa. W 9. odcinku Piotr (Aleksander Yatsenko) będzie sądził, że caryca nie żyje, a tron jest wolny. Rosyjski serial kostiumowy w Epic Drama. W obsadzie aktorka znana ze "Zniewolonej"!Zobacz więcej Elżbiecie (Julija Aug)uda się jednak wrócić do zdrowia. Kiedy jednak dowie się o spisku, zaczynie własne śledztwo. Co odkryje? "Katarzyna" - o serialu W serialu "Katarzyna", córka zubożałego pruskiego księcia szykuje się do poślubienia Piotra III, przyszłego cara Rosji. Marzy o prawdziwej miłości, jednak jej małżonka bardziej od kobiet pociągają wojny. Dziewczęca niewinność Katarzyny (Marina Aleksandrowa) szybko okazuje się słabością, czułość i otwartość zmieniają się w zimną wściekłość, a samotność popycha do walki o władzę. Zawiedziona młoda kobieta, teraz już pełna siły, podbija kraj i serca ludzi, tłumi bunty i prowadzi dyskusje z wybitnymi europejskimi filozofami. Staje się Katarzyną Wielką. Zobacz galerię