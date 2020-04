"Katarzyna", "Ręka La Garduñi" i "Wojna światów" w kwietniu na Epic Drama! Oto seriale, których nie możesz przegapić!

W Epic Drama seriale, których żaden serialomaniak nie powinien przegapić! W kwietniu swoje premiery mają m.in. rosyjska "Katarzyna", hiszpańska "Ręka La Graduñi" (2. sezon "Zarazy") oraz amerykańsko-brytyjska "Wojna światów". Oto najlepsze propozycje na kwiecień!

Seriale kwietnia na Epic Drama

W kwietniu na kanale Epic Drama czeka nas kilka premier serialowych. Już na początku miesiąca na ekranach pojawi się "Katarzyna" - wielokrotnie nagradzany rosyjski serial historyczny. Opowiada o córce zubożałego pruskiego księcia, która szykuje się do poślubienia Piotra III, przyszłego cara Rosji. Marzy o prawdziwej miłości, jednak jej małżonka bardziej od kobiet pociągają wojny. Dziewczęca niewinność Katarzyny szybko okazuje się słabością, czułość i otwartość zmieniają się w zimną wściekłość, a samotność popycha do walki o władzę. Zawiedziona młoda kobieta, teraz już pełna siły, podbija kraj i serca ludzi, tłumi bunty i prowadzi dyskusje z wybitnymi europejskimi filozofami. Staje się Katarzyną Wielką.

Fani serialu "Zaraza" doczekali się kontynuacji tej hiszpańskiej produkcji. "Ręka La Garduñi" rozgrywa się pięć lat po ostatniej epidemii Czarnej Śmierci. Sewilla wraca do życia i nadal utrzymuje monopol na handel z Ameryką, ale wraz ze wzrostem dobrobytu rośnie liczba ludności. Rządzący nie są w stanie zaspokoić potrzeb mieszkańców, co prowadzi do powstania zorganizowanej grupy przestępczej organizacji znanej jako "La Garduña", która przejmuje kontrolę nad miastem. Valerio dostaje groźby śmierci od La Garduñii, więc Teresa prosi przebywającego w Nowym Świecie Matea, aby wrócił i mu pomógł. Miasto ma nowego burmistrza, którego misją jest przywrócenie porządku i opanowanie przestępczości. W tym celu chce on wykorzystać umiejętności Matea i Baeza — jednego z przestępców. Teresa kontynuuje swoją misję ratowania kobiet przed prostytucją, ale zadanie to robi się coraz bardziej niebezpieczne, bo kontrolę nad procederem przejmuje mafia. Bohaterowie stoją w obliczu konfrontacji z La Garduñą, a to wiąże się z ogromnym ryzykiem…

W nieco inny klimat wprowadzi nas "Wojna światów". W serialu, na Horsell Common w angielskim hrabstwie Surrey spada ogromny meteoryt. Mieszkańcy Ziemi stają w obliczu brutalnego ataku nieznanej rasy kosmitów. Wybucha chaos. George odchodzi od niekochanej żony, chcąc rozpocząć nowe życie z Amy. Decyduje się na to mimo potępienia ze strony rodziny i otoczenia. Wkrótce jednak George i Amy muszą walczyć o życie z bezlitosnym wrogiem, którego nie są nawet w stanie zrozumieć, a który jest zdeterminowany, aby zniszczyć ludzkość i podbić Ziemię. Adaptacji tej klasycznej opowieści podjął się Peter Harness, który zdobył już szerokie uznanie w świecie filmu. Zanim opracował scenariusz "Wojny światów”", pracował między innymi nad serialami "McMafia", "Wallander" i "Doktor Who". Jak dotąd zdobył nominacje do szkockiej nagrody BAFTA, nagrody gildii scenarzystów i nagrody Royal Television Society.

Na ekrany powracają także "Sprawy Frankie Drake". W trzeciej serii czeka nas mnóstwo przygód: panie z agencji Drake Private Detectives podejmują się coraz trudniejszych spraw i stają twarzą w twarz z coraz groźniejszymi przeciwnikami. Frankie przewodzi całemu zespołowi z niesłabnącym entuzjazmem i pomysłowością. Od Londynu — gdzie zaprzyjaźnia się z samą Agathą Christie — po klub jazzowy, od eleganckich prywatnych szkół w Toronto po tętniące życiem centrale telefoniczne: trzecia seria "Spraw Frankie Drake" to gwarancja doskonałej zabawy.

Nie zabraknie również klasyki: pierwszy sezon "Dynastii Tudorów" przyciągnął przed ekrany miliony widzów na całym świecie. Zdobył także wiele prestiżowych nagród, nie tylko za kreacje aktorskie, ale także za wyjątkowe kostiumy, scenografię, muzykę, zdjęcia i efekty wizualne. Z kolei w święta będzie można obejrzeć najlepsze seriale kryminalne i sensacyjne: "Projekt Błękitna Księga", "Detektyw Murdoch", "Agatha: Prawdziwe morderstwo" i wiele innych.