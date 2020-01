"Katy Keene". Data premiery spin-offa "Riverdale" już znana. Czy serial będzie dostępny na Netflix? Gdzie oglądać "Katy Keene"?

"Katy Keene" przedstawi losy młodych mieszkańców Nowego Jorku, którzy marzą o karierze na Brodwayu, w branży modowej oraz w świecie muzyki. Główną bohaterką kolejnego spin-offa "Riverdale" będzie tytułowa Katy Keene (w tej roli Lucy Hale), która chce zostać projektantką mody. Oprócz niej w serialu pojawi się też znana z "Riverdale" Josie McCoy (Ashleigh Murray). Wokalistka po ukończeniu liceum dołączy do paczki Katy i będzie próbowała podbić muzyczną scenę w Nowym Jorku.

Serialowa nowość Roberto Aguirre-Sacasy zadebiutuje na antenie stacji CW już w czwartek, 6 lutego 2020 r. Na razie nie wiadomo, czy młodzieżowa produkcja trafi do biblioteki Netflixa. Serial w USA ma być za to dostępny na nowej platformie HBO Max.

"Katy Keene" ma tych samych twórców, co "Riverdale" i "Chilling Adventures of Sabrina", ale będzie się znacząco różnić od swoich serialowych poprzedników. Serial ma być optymistycznym spojrzeniem na świat młodych marzycieli.

Jest optymistycznie oraz inspirująco, więc to odróżnia go od "Riverdale". Uważam jednak, że miłośnikom takich seriali i tak spodoba się "Katy Keene". Serial potrafi wprowadzić widza w dobry nastrój. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam. Jest sporo elementów muzycznych i mnóstwo niesamowitych ubrań — wyjaśniła w jednym z wywiadów Lucy Hale.

Twórca obu seriali w grudniu 2019 r. potwierdził, że losy bohaterów "Riverdale" i "Katy Keene" skrzyżują się. Aspirującą projektantkę odwiedzi w Nowym Jorku Veronica Lodge (Camila Mendes). Będzie to pierwszy crossover w historii seriali na podstawie komiksów Archie Comics.

Przed oficjalną premierą "Katy Keene" pomyśleliśmy, że fajnie byłoby zrobić crossover, który zabrałby Veronicę do świata Katy do Nowego Jorku, i dołączyć Katy do uniwersum Riverdale. W przypadku naszego pierwszego crossovera Riverdale/Katy, nie mogliśmy być bardziej podekscytowani faktem, że Veronica i Katy to stare przyjaciółki, a Cami i Lucy świetnie się razem bawią i dogadują — ujawnili w rozmowie z TV Line Roberto Aguirre-Sacasa i Michael Grassi.