"Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku" w wigilię 2019. Kiedy oglądać Kevina w święta Bożego Narodzenia 2019 w TV?

"Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku" to nieodłączny element świąt Bożego Narodzenia. Czy obie części będzie można obejrzeć w wigilię 2019? Sprawdź, kiedy włączyć telewizor święta 2019, żeby znowu spotkać się z tym rezolutnym urwisem!

Każdy wie, że "Kevin sam w domu" to już jedna z tradycji świąt Bożego Narodzenia. Kiedy w 2010 r. Polsat postanowił nie emitować filmu, widzowie oburzyli się i tłumnie składali petycje, aby Kevin wrócił do telewizji. Mimo upływu lat, każdy chętnie przypomina sobie przygody rezolutnego urwisa. Wygląda na to, że Polsat nie ma już wątpliwości, że święta bez Kevina to jak wigilia bez pierogów.

"Kevin sam w domu" w święta 2019 - kiedy w tv?

"Kevin sam w domu" zostanie wyemitowany w wigilię, 24.12.2019 dokładnie o godzinie 20:00 w Polsacie. Powtórkę będzie można obejrzeć w Boże Narodzenie, 25.12.2019 o godz. 16:30 - także w Polsacie. Później czekają nas jeszcze dwie emisje filmu - tym razem w Polsat Film. "Kevin" pokazany będzie w niedzielę, 5.01.2020 o godz. 12:40 oraz w sobotę, 11.01.2020 o godz. 13:55.

"Kevin sam w Nowym Jorku" w święta 2019 - kiedy w tv?

Druga część świątecznego hitu, "Kevin sam w Nowym Jorku" będzie pokazana również w wigilię, 24.12.2019 o godz. 23:10 w Polsat Film. Widzowie zobaczą ją też nazajutrz, w Boże Narodzenie o godz. 21:00 - także w Polsat Film. Fani Kevina mogą być więc spokojni - nie zabraknie go w te święta!

Źródło: Cover Video/x-news