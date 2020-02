"Kidding" sezon 2. Jim Carrey powraca jako Pan Pickles w serialu Showtime! Kiedy premiera w HBO GO?

Nagrodzony Złotym Globem Jim Carrey powraca jako popularny prezenter dziecięcych programów telewizyjnych w drugim sezonie serialu "Kidding". Premiera w HBO GO odbędzie się w lutym. Oto szczegóły!

"Kidding" sezon 2. - Jim Carrey powraca

Jeff, znany powszechnie jako Pan Pickles (Jim Carrey), jest legendarnym prezenterem dziecięcych programów telewizyjnych. W drugim sezonie wracamy do jego życia, kiedy jego program w końcu znika z anteny i mężczyzna musi znaleźć sposób na dotarcie do fanów, którzy nadal go potrzebują. Jeff tworzy nową i zarazem dość kontrowersyjną metodę bezpośredniej komunikacji z dziećmi na całym świecie, przez co po raz pierwszy w karierze staje się przedmiotem niechęci. Bohater, poruszając się po skomplikowanych moralnie obszarach życia, odkrywa nową stronę samego siebie.

Produkcja wyróżniona została w 2019 roku dwoma nominacjami do Złotych Globów – w kategorii najlepszy serial komediowy lub musical oraz najlepszy aktor w komedii lub musicalu (Jim Carrey). Jej reżyserem jest nagrodzony Oscarem Michel Gondry ("Zakochany bez pamięci").

Odtwórcą głównej roli jest Jim Carrey ("Człowiek z księżyca"). Obok niego w drugim sezonie serialu Kidding występują: wyróżnieni nominacjami do Oscara, nagród Emmy oraz Złotych Globów Frank Langella ("Frost/Nixon") oraz Catherine Keener (serial HBO "Kto się odważy", "Uciekaj!"), a także Judy Greer ("Married"), Cole Allen, Juliet Morris i Justin Kirk (serial "Trawka").

Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Jim Carrey, Dave Holstein, Michel Gondry, Michael Aguilar, Roberto Benabib, Raffi Adlan, Jason Bateman oraz Jim Garavente. Pomysłodawcą i producentem wykonawczym serialu jest Dave Holstein (seriale Trawka, Dorastająca nadzieja).

"Kidding" sezon 2. - kiedy premiera?

Premiera drugiego sezonu serialu "Kidding" odbędzie się w HBO GO 10 lutego. Tego dnia do serwisu dodane zostaną dwa pierwsze odcinki. Kolejne pojawiać się będą co tydzień, w poniedziałki.

"Kidding" sezon 2. - zwiastun