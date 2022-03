Kiedyś ich wdzięki w prasie mogła oglądać cała Polska. Sprawdźcie, jak teraz wyglądają gwiazdy seriali, które pozowały w magazynach dla panów [+18]

Gwiazdy szukają najróżniejszych sposobów na to, aby utrzymać na szczycie swoją karierę w show biznesie. Część z nich decyduje się na pokazanie swoich wdzięków na łamach słynnych męskich czasopism, co niewątpliwie pomaga w zdobyciu nowego grona fanów wśród mężczyzn, ale i również wzbudza kontrowersje. Zobacz, które serialowe gwiazdy zdecydowały się na taki krok i jak się zmieniły od czasu publikacji ich pikantnych zdjęć na łamach prasy dla dorosłych.

Gwiazdy seriali na łamach prasy dla dorosłych

Udzielanie wywiadów prasowych jest to chleb powszedni w pracy każdej szanującej się telewizyjnej gwiazdy. Ma to służyć utrzymaniu rozgłosu panującego wokół danej osoby. Jednak niektórym gwiazdom tradycyjna rozmowa na łamach prasy nie wystarczy. Cześć z nich postanawia pójść krok dalej i wyłamując się poza standardowe ramy wywiadu, decyduje się pokazać coś więcej. Idealnie nadaje się do tego męska prasa, która bardzo często sama proponuje słynnym gwiazdom wystąpienie na jej łamach.

Choć udział w sesjach czasopism dla dorosłych wydaje się mocno kontrowersyjny, to o dziwo bardzo wiele gwiazd, które na co dzień mamy okazję oglądać w telewizji, decyduje się na to bez wahania. Są nawet przypadki, kiedy aktorki pojawiały się tam kilkukrotnie, a także były wyjątkowo dumne ze swoich występów jak np. Anna Mucha, komentując dla "Party" udział w odważnej sesji zdjęciowej Justyny Żyły, powiedziała:

Moim zdaniem, a nie mam zamiaru tutaj być skromna, 'Playboy' skończył się na mojej sesji. Dziękuję bardzo. Kto ma ten numer, ten wie, o czym mówię.

Poza Anną Muchą, na okładkach takich magazynów mogliśmy oglądać m.in.:

Katarzynę Zielińską znaną z "Barw szczęścia",

Annę Przybylską ze "Złotopolskich",

Julię Kamińską z "Brzyduli",

Agnieszkę Włodarczyk z "Plebanii",

Renatę Dancewicz z "Na Wspólnej".

A te nazwiska są tylko wierzchołkiem góry lodowej.

Zobacz naszą galerię i sprawdź, które z gwiazd srebrnego ekranu zdecydowały się na wystąpienie w odważnych sesjach zdjęciowych:

