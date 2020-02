Kinga Rusin ostro o materiale "Wiadomości" TVP! "Wy żałosne, kłamliwe kreatury!"

Po tym, jak w niedzielnym (16.02) wydaniu "Wiadomości" pokazano szydzący z Kingi Rusin materiał Macieja Sawickiego, w mediach znowu zawrzało. W poniedziałek (17.02) głos w sprawie zabrała prezenterka "Dzień Dobry TVN", która nie zostawiła na redakcji serwisu suchej nitki.

Przypominamy, że w materiale "Wiadomości" Kingę Rusin nazwano m.in. jedną z twarzy pseudoelity, która od lat próbuje mówić Polakom jak mają żyć, a sama nie potrafi się zachować.

"Wiadomości" w komiczny sposób wyśmiały Kingę Rusin i jej zdjęcie z Adele. Widzowie oburzeni!Zobacz więcej

Do TVP, po wczorajszym materiale o mnie w Wiadomościach: wy żałosne, kłamliwe kreatury! 2 miliardy zamiast na onkologię na taką bzdurną, tępą propagandę!? I to w takim dennym wykonaniu! Jak zwykle, same kłamstwa, manipulacje i szczucie! Zaczynając od chamskiego komentarza o „pseudo-elitach gardzących Polakami”, poprzez pseudo aktorstwo lektora, podkładającego rzekomo mój głos i sugestie o nietrzeźwości, a na wyssanych z palca „faktach” kończąc. - zaczęła dziennikarka.