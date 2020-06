"Klan". Andrzej Strzelecki dziękuje za wsparcie w czasie choroby. Aktor udzielił wzruszającego wywiadu

Andrzej Strzelecki udzielił wywiadu po raz pierwszy po tym, jak wyznał, że jest ciężko chory. Aktor podziękował za wsparcie i przyznał, że ma nadzieję, że szczęście, które dotychczas mu towarzyszyło, nie opuści go i tym razem.

Andrzej Strzelecki dziękuje za wsparcie

Andrzej Strzelecki - reżyser, aktor, pisarz, profesor PWST jest poważnie chory. Wiele razy pokrzepiał nas jako dr Koziełło z serialu "Klan", poruszał spektaklami pokazywanymi przez Teatr Telewizji TVP. Teraz sam potrzebuje wsparcia, za które podziękował we wzruszającym wywiadzie dla TVP.

Chwilę po zdiagnozowaniu u Strzeleckiego raka okazało się, że wynaleziono na niego lek w Stanach Zjednoczonych. Ta informacja utwierdziła go w przekonaniu, że jest dzieckiem szczęścia. Ma nadzieję, że to szczęście go nie opuści, bo lek jest bardzo kosztowny. Trzeba zgromadzić 1 500 000 zł.

Zbiórkę na leczenie prowadzi Fundacja Rak'n'Roll Wygraj Życie – wpłat można dokonywać w następujący sposób:

Numer Subkonta:

73 1600 1462 1893 9704 1000 0068 W tytule: „DLA ANDRZEJA S”

Dane do przelewów zagranicznych:

IBAN: PL73 1600 1462 1893 9704 1000 0068, BIC: PPABPLPK

Przelewy przez PayPal:

PayPal - KONIECZNIE Z TYTUŁEM: „dla Andrzeja S”

