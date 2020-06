"Klan". Anna Powierza opowiedziała o nieuleczalnej chorobie. Zmaga się z nią również Sylwia Bomba z "Gogglebox"

Anna Powierza to aktorka znana najbardziej z roli Czesi z serialu "Klan". Aktorka w ostatnich latach bardzo wiele przeszła. Jakiś czas temu zdiagnozowano u niej nieuleczalną chorobę, która na zawsze odmieniła jej życie.

Sylwia Bomba przeszła spektakularną metamorfozę! Gwiazda TTV ważyła kiedyś 90 kilogramów!Zobacz więcej

W „Dzień Dobry TVN” opowiedziała o swoich doświadczeniach i walce o zdrowie. Powierza ujawniła, że po narodzinach córki zdiagnozowano u niej insulinooporność.

To się wiązało z moją ciążą. Ja zaczęłam tyć w ciąży, ale na początku jeszcze myślałam, że to jest okej, bo kobiety tyją w ciąży. Kiedy urodziłam, to ważyłam ponad 100 kilo. To był naprawdę fatalny okres dla mnie, wyglądam strasznie, rozsypuje mi się życie prywatne, ciężko być w super nastroju – wyznała aktorka.