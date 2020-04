"Klan". Córka Piotra Cyrwusa zmaga się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków! Zamieściła w sieci poruszający wpis

Anna Maria Stachoń to aktorka, która jest córka Piotra Cyrwusa i Mai Barełkowskiej. W święta wielkanocne na jej Facebooku pojawił się poruszający wpis, z którego wynika, że 31-latka zmaga się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

Alkoholizm, narkotyki czy hazard, czyli nałogi w polskich serialach. Oto bohaterowie, którzy walczyli z uzależnieniem!Zobacz więcej

W dalszej części wpisu córka aktora znanego z serialu "Klan" przyznała, że cierpi na chorobę, z którą będzie zmagała się już całe życie. Paradoksalnie stara się jednak myśleć o tym jak o błogosławieństwie.

Alkoholizm, narkomania nie jest elegancką chorobą. Gdybym miała wybór to wybrałabym inną. Chociazby taka, która nie koncentruje mnie na ucieczcie właściwie przed wszystkim. Ucieczce przed przezywaniem emocji, każdej. Ucieczce przed bliskością. Chorobie w której roznoczesnie czuje się najgorsza i najlepsza na świecie. Chorobie która odebrała mi kolory świata pozostawiając go czarno-białym. Chorobie która sprawia że jestem pełna lęków. Która tworzy w mojej głowie nierealne światy do których pod żadnym pozorem nie powinnam wchodzic. Kilka razy dziennie powtarzam sobie „twoja głowa kłamie”. Miedzy innymi dzięki temu żyje. Muszę jeszcze dodać, ze jest to choroba dożywotnia i śmiertelna. Coraz bardziej jestem przekonana, że taka właśnie się urodziłam. Że taka właśnie jest moja droga. Dziś paradoksalnie staram się myśleć o tym jak o błogosławieństwie. Ponieważ ta choroba kontrastów popchnęła machinę niesamowitego rozwoju osobistego i świadomości. Urodziłam się na nowo, przechodzę drugi raz przez dzieciństwo, dojrzewanie, wczesna dorosłość. Nie często ma się taka możliwość. Dziś przepełnia mnie wdzięczność. Dziś ta wyobrażeniowa pustka która przez lata wypełniałam alkoholem jest wypełniona miłością. Dziękuje wszystkim którzy są obecni w moim życiu. Jakkolwiek jestescie, czy daleko czy blisko, czy wspierająco czy wręcz przeciwnie. Dzięki wam się rozwijam.