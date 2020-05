"Klan". Kaja Paschalska znowu jest singielką! Skomentowała swoje rozstanie z raperem VNM

Kaja Paschalska znowu jest singielką! Aktorka i wokalistka w mediach społecznościowych skomentowała swoje rozstanie z raperem VNM. Co się stało?

Kaja Paschalska znowu singielką

Kaja Paschalska, którą fani "Klanu" kojarzą jako Olę Lubicz, w którą wciela się od ponad 20 lat, od jakiegoś czasu była w związku z raperem VNM. Wystąpiła nawet w jednym z jego teledysków. Niedawno w mediach pojawiła się jednak informacja o tym, że aktorka i raper zakończyli swój związek.

Brytyjski dziennik zachwycony występem Kai Paschalskiej w "Twoja twarz brzmi znajomo"Zobacz więcej

Plotki podsycał najnowszy utwór VNM, pt. "Hope for the best". Słyszymy w nim, jak raper żegna się ze swoją miłością. "Jedenasty marca ja i miłość mojego życia are no more/Moje ziomki wynajęli mi Condo/W głowie myśli czarne jak Mordor/Ale dopiero miał zacząć się horror - rapuje VNM. W wyjątkowo osobistym tekście zawarte są także informacje o tym, jak alkohol pomagał mu topić smutki, a także o problemach finansowych. Na koniec raper stwierdza: "Ostatni miesiąc i nadchodzące miesiące to oficjalnie moje najgorsze dni".

Kaja Paschalska długo nie komentowała doniesień o rozstaniu. Jej fani dopytywali komentując jej zdjęcia w mediach społecznościowych. W końcu serialowa Ola przerwała milczenie o oznajmiła:

Tomek wybrał życie beze mnie. Proszę, uszanujcie moją prywatność i nie zadawajcie więcej pytań.

Życie pisze różne scenariusze i nie zawsze jest tak, jak byśmy tego chcieli. Należy jednak mieć nadzieję, że nic nie dzieje się bez przyczyny, a rozstania także czemuś służą.

Źródło: WideoPortal/x-news