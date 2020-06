"Klan". Tomasz Stockinger opowiedział o operacji serca. "Kiedy patrzy się śmierci w oczy, trzeba to zaakceptować"

Doniesienia o pogarszającym się stanie zdrowia Tomasza Stockingera pojawiały się już jakiś czas temu. Teraz okazuje się, że aktor przeszedł poważną operację serca. "Kiedy patrzy się śmierci głęboko w oczy, trzeba to zaakceptować" - mówi.

Tomasz Stockinger po operacji serca

Tomasz Stockinger gościł u siebie ekipę "Dzień Dobry TVN" i opowiedział o swoich niedawnych przejściach. Okazuje się, że aktor przeszedł w lutym nieoczekiwaną operację serca. Jego stan był bardzo poważny, a lekarze nie umieli jednoznacznie określić, co mu dolega. - Doszło do uszkodzenia jednej z zastawek mitralnych w sercu - wyznał Stockinger. - Trzeba było ją zreperować podczas operacji na otwartym sercu - dodał.

Operacja była na tyle poważana, że aktor już żegnał się z rodziną. - Nikomu tego nie życzę, ale jest to też wzbogacenie, doświadczenie, które przewartościowuje wiele rzeczy. Kiedy patrzy się śmierci głęboko w oczy, trzeba to zaakceptować. Tu nie ma miejsca na negocjacje - powiedział i zaznaczył, że teraz robi wszystko, aby wrócić do formy. Ma nadzieję, że w lipcu będzie mógł pojawić się na planie "Klanu", ale zrozumiał także, że w życiu trzeba znaleźć czas nie tylko na sprawy zawodowe, ale też na spełnianie marzeń i dbanie o zdrowie.

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news