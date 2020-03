"Klan". Tomasz Stockinger przeszedł operację na otwartym sercu! Jak się czuje 65-letni aktor?

Na początku lutego br. Tomasz Stockinger trafił do szpitala z niedoleczonym zapaleniem płuc. U 65-letniego aktora znanego chociażby z serialu "Klan" wykryto wtedy poważny problem kardiologiczny, który wymagał natychmiastowej operacji. Sprawa była bardzo poważna, a odtwórca roli Pawła Lubicza nie chciał wdawać się w szczegóły.

Tomasz Stockinger w szpitalu! Przez chorobę będzie musiał przestać grać w serialu?Zobacz więcej

W marcu, kiedy sytuacja zdrowotna już się ustabilizowała, Stockinger postanowił zabrać głos w sprawie. Okazuje się, że aktor ma za sobą operację na otwartym sercu i już niebawem rozpocznie rehabilitacje.

Na planie serialu panują niegodziwe warunki? Twórcy odpowiadają! Zobacz więcej

Tomasz Stockinger w rozmowie z tabloidem ujawnił, że po operacji serca czuje się już lepiej i zamierza wrócić do pracy. Na planie serialu "Klan" pojawi się jednak dopiero po wakacjach.

To jest jednak sprawa kilku miesięcy, żeby na dobre wrócić do domu, do swojego rytmu życia. Mam silne postanowienie wrócić do pracy - powiedział gwiazdor "Klanu" w rozmowie z "Faktem".