Kobe Bryant - pogrzeb w Staples Center. Jimmy Kimmel, Beyoncé, J.Lo, Alicia Keys i Kim Kardashian pożegnali legendę NBA

Jimmy Kimmel, Beyoncé, J.Lo, Alicia Keys i Kim Kardashian to tylko niektóre gwiazdy, które pojawiły się na ostatnim pożegnaniu legendy NBA, Kobego Bryanta. Uroczystość odbyła się w hali Staples Center w Los Angeles.

Kobe Bryant - ostatnie pożegnanie

W poniedziałek, 24.02 w Los Angeles odbyło się uroczyste ostatnie pożegnanie Kobego Bryanta - gwiazdy NBA i laureata Oscara z 2018 roku. Data nie została wybrana przypadkowo - "24" to numer na koszulce, który towarzyszył Bryantowi przez większość kariery koszykarskiej. Z kolei jego córka, Gianna, grała w żeńskiej lidze z numerem "2". Podczas uroczystości przemówiło kilka najbliższych Bryantowi i Gigi osób.

Polskie gwiazdy wstrząśnięte tragiczną śmiercią legendy NBAZobacz więcej

Na trybunach pojawili się m.in. Jennifer Lopez, Kanye Westa, Kim i Khloe Kardashian oraz Snoop Dogg. Na początku wystąpiła Beyoncé, która zaśpiewała ulubioną piosenkę Kobego, "XO" oraz "Halo". - Jestem tu, bo kocham Kobego - powiedziała. Całość koordynował amerykański showman, a prywatnie przyjaciel Bryanta, Jimmy Kimmel, który także wygłosił poruszającą przemowę. - Próbowałem wyciągnąć z tej sytuacji jakieś pozytywy, ale to nie było łatwe. Niewiele ich jest. Jedyne co nam pozostało to być wdzięcznymi za czas, jaki mogliśmy z nimi spędzić - powiedział.

Najbardziej chwytające za serce było jednak wystąpienie wdowy po koszykarzu, Vanessy Bryant. W ciepłych słowach, zaciskając zęby ze wzruszenia i bólu wspominała ukochaną córkę i męża, dla którego była pierwszą i jedyną miłością. - Kobe, proszę, opiekuj się naszą Gigi. Spoczywajcie w pokoju. Kocham was i tęsknię - zakończyła. Swoje przemówienia wygłosili także m.in. przyjaciele z boiska Kobego, jedni z najlepszych koszykarzy w historii - Michael Jordan i Shaquille O’Neal. - Kiedy Kobe umarł, umarła też część mnie - wyznał zapłakany Jordan. "Sonatę księżycową" Beethovena zagrała Alicja Keys, a "Ave Maria" zaśpiewała Christina Aguilera. Na koniec wszyscy zgromadzeni obejrzeli fragment oscarowego filmu Bryanta, "Dear Basketball".

Kobe Bryant nie żyje - co się wydarzyło

Kobe Bryant zmarł tragicznie w niedzielę, 26.01.2020 roku. Miał 41 lat. Legendarny koszykarz był na pokładzie helikoptera, który rozbił się w Calabasas w stanie Kalifornia. Oprócz niego życie straciła jego 13-letnia córka, Gianna oraz 7 innych osób.

Kobe Bryant nie żyje. Legenda NBA i zdobywca Oscara zginął w katastrofie śmigłowcaZobacz więcej

Źródło: RUPTLY/x-news