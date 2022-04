"Kobieta na krańcu świata". Martyna Wojciechowska pokazała wzruszające zdjęcie z rodzicami. "Jedyni i niepowtarzalni!"

Martyna Wojciechowska jest jedną z najpopularniejszych polskich podróżniczek. Jest ona również prezenterką telewizyjną, dziennikarką, pisarką i działaczką społeczną. Popularność przyniosły jej liczne osiągnięcia podróżnicze jak np. zdobycie "Korony Ziemi", czyli najwyższych szczytów w poszczególnych miejscach na świecie. Telewidzom jest dobrze znana za sprawą programu "Kobieta na krańcu świata", w którym relacjonuje, jak wygląda życie kobiet w różnych rejonach świata.

Wojciechowska pokazała najgorsze zdjęcie, jakie jej zrobiono. Dostała setki komentarzy od "życzliwych"Zobacz więcej

Słynna podróżniczka jest bardzo rodzinną osobą. Niejednokrotnie podkreślała, że między nią, a jej rodzicami jest wyjątkowa więź. Od zawsze ceniła też rodzicielskie rady oraz czas, jaki jej poświęcają.

Nie przerzucała na mnie swoich lęków, raczej pytała, czy to jest niebezpieczne. Jeżeli mi czegoś zabroniła, to doskonale rozumiałam powody. Nigdy nie usłyszałam od niej: „Nie, bo nie”. Jestem jej za to ogromnie wdzięczna, bo dzięki niej mam skrzydła, chociaż mama nie wspina się, nie skacze ze spadochronem, woli być w domu niż podróżować. Ja mam inną naturę, choć – tak jak moi rodzice – muszę mieć miejsce, do którego wracam. W którym mam rozpakowane książki i gdzie mieszkam z moją córką - opowiadała jakiś czas temu w rozmowie z "Vivą!".