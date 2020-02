"Kod genetyczny". Krzysztof Pieczyński szczerze o swoim bohaterze i polityce. "Manipulacji nienawidzę najbardziej"

Krzysztof Pieczyński w nowym serialu TVN pt. "Kod genetyczny" wciela się w bezwzględnego polityka. Prywatnie aktor nie ma najlepszego zdania o partii rządzącej, dlatego zapytaliśmy go o to, kim z polskiej sceny politycznej inspirował się kreując swoją postać. Jego odpowiedź może zaskoczyć!

Krzysztof Pieczyński zagrał polityka

"Kod genetyczny" to nie tylko burzliwa historia relacji ojca (Adam Woronowicz), syna (Maciej Musiałowski) i pięknej Izy (Karolina Grusza). Fabuła nowego serialu TVN rozgrywa się także poza tym trójkątem. Na ekranie widzowie zobaczą m.in. Krzysztofa Pieczyńskiego, który wcieli się w bezwzględnego polityka.

Jego Janusz Zadara to były wiceminister sprawiedliwości oraz kandydat do parlamentu europejskiego. Ma szerokie znajomości, a jego nazwisko otwiera wiele drzwi. Człowiek o podwójnej twarzy, umiejący wyjść z każdej opresji za sprawą koneksji i możliwości, jakie daje mu władza. Ma jednak tajemniczą słabość, która może go pogrążyć.

Krzysztof Pieczyński głośno wyraża swoje poglądy polityczne i światopoglądowe. Aktor otwarcie krytykuje partię PiS, Jarosława Kaczyńskiego oraz Kościół katolicki. Czy rola subtelnego manipulatora była więc dla niego dużym wyzwaniem? Kim z polskiej sceny politycznej inspirował się, kreując swojego bohatera?

Aktor w rozmowie z serwisem Telemagazyn.pl przyznał szczerze, że rozmiar jego niechęci do polityków jest tak duży, że nie chciał zatruwać swojej pracy i wzorować się na kimś szczególnym. Jak w takim razie gra się mu polityka w "Kodzie genetycznym"? Zobacz wideo!