"Kod genetyczny" odcinek 3. Ktoś próbował zabić Piotrka? Przyczyną wypadku nie były narkotyki? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3. odcinku serialu "Kod genetyczny" policja bada przyczyny wypadku Piotrka, jednak chce zamknąć tę sprawę jak najszybciej. Okazuje się, że na miejscu nie ma śladów hamowania. Czy ktoś podciął hamulce w jego aucie? Sprawdź, co się wydarzy w 3. odcinku "Kodu genetycznego".

"Kod genetyczny" odcinek 3. w poniedziałek, 16.03.2020 o godz. 21:30 w TVN - sprawdź program tv

Piotr (Maciej Musiałowski) po śmierci Izy (Karolina Gruszka) popada w coraz większe problemy z narkotykami. W końcu zdesperowany na głodzie porywa auto Tomasza (Adam Woronowicz). Dochodzi do wypadku...

W 3. odcinku "Kodu genetycznego" Tomasz wini teścia (Joachim Lamża) winą za tragiczny wypadek Piotra. Jest przekonany, że to łagodne podejście Franka do wybryków nastolatka sprawiło, że ten uzależnił się od narkotyków. Kiedy Skowroński odbiera w szpitalu ubrania syna, znajduje wśród nich znajduje pierścionek zaręczynowy należący do Izy (Karolina Gruszka).

Piotr na głodzie narkotykowym porywa auto ojca! Dojdzie do tragedii?Zobacz więcej

Policja chce jak najszybciej zamknąć sprawę i za przyczynę wypadku uznaje narkotyki, które miał we krwi Piotrek. Jednak Franek widział, jak młody Skowroński uderzył w ciężarówkę z pełną prędkością. Brak śladów hamowania wskazuje, że ktoś podciął w samochodzie hamulce. Z tym podejrzeniem Tomasz udaje się do Marcina (Szymon Piotr Warszawski) z Wydziału Wypadków Drogowych. Czy to na pewno był tylko wypadek, czy ktoś chciał śmierci Skowrońskiego? W Instytucie Badań Kryminalistycznych Tomek konfrontuje się z Zadarą (Krzysztof Pieczyński). Nowy szef IBK ukrywa, że z dziewczyną Tomasza, Izą, miał wcześniej coś wspólnego. Jaka tajemnica połączyła tę dwójkę?

Serial "Kod genetyczny" jest kolejnym autorskim projektem stacji TVN wyreżyserowanym przez Adriana Panka. Autorem zdjęć jest Tomasz Augustynek, za scenografię odpowiada Maciej Fajst, kostiumy stworzyła Katarzyna Baran, zaś charakteryzację Jolanta Madejska. Główną scenarzystką serialu jest Katarzyna Śliwińska-Kłosowicz, a poszczególne odcinki scenariuszy napisały Ewa Popiołek i Monika Trzósło. Kompozytorem muzyki do serialu jest Antoni Komasa-Łazarkiewicz. Kierownikiem produkcji serialu„Kod genetyczny” jest Tomasz Parnowski, a producentami – Adrianna Przetacka i Przemysław Malec.