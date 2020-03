"Kod genetyczny" odcinek 4. Piotrek odzyskuje przytomność. Na jaw wychodzi ciąża Izy! Wiadomo, kto był ojcem? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na 4. odcinek serialu "Kod genetyczny". Piotrek odzyskuje przytomność. Na jaw wychodzi ciąża Izy! Wiadomo, kto był ojcem? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 4. odcinku "Kodu genetycznego"!

W 4. odcinku "Kodu genetycznego" Piotrek, który uległ wypadkowi (Maciej Musiałowski), odzyskuje przytomność. Ma objawy zespołu odstawiennego. Objawy jednoznacznie wskazują na to, że był uzależniony od narkotyków. Tomasz (Adam Woronowicz) nie chce w to uwierzyć.

Jacek (Michał Żurawski) prowadzi śledztwo w sprawie wypadku Piotrka. Chce potwierdzić, że do zderzenia doprowadziły narkotyki, które wykryto we krwi nastolatka. Jednocześnie Tomasz zbiera dowody na to, że nie narkotyki były przyczyną wypadku, ale celowe usunięcie z samochodu płynu hamulcowego przez kogoś, kto chciał uśmiercić Tomasza. Czy odkryje kto stoi za wypadkiem?

Podczas pogrzebu Izy (Karolina Gruszka) Tomasz rozmawia z Klarą (Karolina Porcari), jej przyjaciółką. Na jaw wychodzi, że Iza miała kochanka. Badania wskazują z kolei, że Iza była w ósmym tygodniu ciąży. Tomasz nocą wkrada się do Instytutu Badań Kryminalistycznych, by zbadać DNA i odkryć kto był ojcem dziecka. Wynik odkrywa szokującą prawdę.