"Kod genetyczny". Tomasz, którego gra Adam Woronowicz ma swój pierwowzór! Kto zainspirował twórców serialu?

Tomasz z serialu "Kod genetyczny" ma swój pierwowzór! Historia serialowego genetyka inspirowana była doświadczeniami pracownika Instytutu Ekspertyz Sądowych. Poznaj historię mężczyzny, który zainspirował twórców "Kodu genetycznego".

Tomasz Skowroński, w którego w serialu "Kod genetyczny" wciela się Adam Woronowicz jest genetykiem Instytutu Badań Kryminalistycznych, który całkowicie oddaje się swojej pracy. Bohater nigdy się nie poddaje nawet jeśli sprawa wygląda na niemożliwą do rozwiązania.

Tomasz jest wdowcem, który kilka lat po śmierci żony zakochuje się w młodszej od siebie Izie Berger. Wierzy, że nowa partnerka wypełni pustkę w jego życiu i pomoże w relacji z dorosłym, zbuntowanym synem, Piotrkiem. Prawy i zasadniczy nie podejrzewa nawet, na jak wielką próbę wystawi go los. W pewnym momencie Tomasz będzie musiał wybrać – czy z miłości do syna poświęci wszystko, w co wierzy? Jak daleko człowiek może się posunąć, żeby chronić swoich bliskich?

Jak ujawniła w rozmowie z serwisem Telemagazyn.pl producentka Adrianna Przetacka postać, w którą wciela się w serialu Woronowicz ma swój pierwowzór. Inspiracją dla twórców "Kodu genetycznego" była prawdziwa historia genetyka pracującego w Instytucie Ekspertyz Sądowych.

"Kod genetyczny" - o czym jest serial?

"Kod genetyczny" to serial obyczajowy z wątkiem kryminalnym, w którym tajemniczy wypadek stawia przeciwko sobie najbliższe osoby – ojca i syna. Ich historia to dramatyczny wybór pomiędzy lojalnością wobec rodziny, namiętnością i prawdą. To opowieść o sile więzów krwi, które w ekstremalnej sytuacji życiowej mogą okazać się największą słabością lub jedynym ratunkiem. Jak daleko można się posunąć,by stanąć w obronie tych, których kochamy?