"Kogel-mogel". Kultowa polska komedia w piątek, 17.04.2020 w TV! Sprawdź, gdzie oglądać!

"Łoj córciu, córciu! Już ty długo panienką nie będziesz! Już ci za mąż trzeba iść!" - pamiętacie to? Kasia ma jednak inne plany! Jedna z najlepszych polskich komedii, o której zapomnieć nie można znowu w TV!

"Kogel-mogel" w piątek, 17.04.2020 r. o godzinie 20:00 w Polsacie! - sprawdź program tv

Po emocjach związanych z egzaminami wstępnymi na wydział pedagogiki, Katarzyna Solska (Grażyna Błęcka-Kolska) wraca do rodzinnej wsi. I tu czeka ją niespodzianka - rodzina bez jej wiedzy rozpoczęła przygotowania do zaręczyn z bogatym sąsiadem Kolasą (Stanisław Kolasa). Dziewczyna wpada w rozpacz, próbuje się sprzeciwić decyzji rodziców (Katarzyna Łaniewska, Jerzy Turek), ale zostaje zamknięta w swoim pokoju.

Jak zmienili się aktorzy "Kogla-mogla"? Kto znowu pojawił się na ekranie w 3. części? Zobacz więcej

W dniu wizyty narzeczonego ucieka przez okno i z poczty dzwoni na uczelnię. Otrzymuje mylną informację i jest przekonana, że nie została przyjęta na studia. Zrezygnowana wraca do domu i zgadza się na ślub. Tymczasem w przeddzień wesela listonosz przynosi zawiadomienie o przyjęciu na uniwersytet. O świcie następnego dnia Kasia wsiada w pociąg i odjeżdża do stolicy. Akademik jest jeszcze zamknięty, więc dziewczyna nie ma gdzie się podziać. Przypadkowo spotyka babcię (Małgorzata Lorentowicz) poszukującą opiekunki do swojego co nieco rozwydrzonego wnuczka. I tak Kasia trafia do domu docenta Wolańskiego (Zdzisław Wardejn). Z czasem okazuje się, że bardzo dobrze radzi sobie z upiornym Piotrusiem (Maciej Koterski).

Zbieg okoliczności sprawia, że żona docenta posądza go o romans z Kasią. Dziewczyna czym prędzej chce opuścić dom Wolańskich, ale nie dopuszcza do tego Piotruś. W końcu rozpoczynają się zajęcia na uczelni i Kasia wyprowadza się. Okazuje się, że Wolańska (Ewa Kasprzyk) zupełnie nie radzi sobie z prowadzeniem domu, a Piotruś zamęcza domowników, tęskniąc za swą opiekunką. Rad nierad docent Wolański udaje się na poszukiwania dziewczyny. A odnajduje ją w tłumie studentów na swoim wykładzie. Kasia poznaje Pawła (Dariusz Siatkowski), absolwenta SGGW, który po rocznym pobycie w Holandii buduje własny dom na wsi. Wyjdzie za niego za mąż i zamieszka w domu, który znajduje się nie opodal jej rodzinnej wsi...

Powstanie 4. część kultowej polskiej komedii! Co czeka Kasię i jej syna Marcina?Zobacz więcej