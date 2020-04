"Kogel-mogel". Powstanie 4. część kultowej polskiej komedii! Jak potoczą się losy Kasi i jej syna Marcina?

Po kasowym sukcesie filmu "Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3" widzowie zastanawiali się, czy historia Kasi Solskiej i jej syna Marcina będzie kontynuowana. Dla fanów kultowej polskiej komedii mamy jednak dobre wiadomości. Ilona Łepkowska potwierdziła, że trwają prace nad 4. częścią filmu "Kogel-mogel". Autorka scenariuszy w rozmowie z portalem Plejada.pl. zapowiedziała kolejną odsłonę filmu, która będzie zwieńczeniem popularnej historii.

To oczywiste, że gdy film odnosi sukces, to chce się go kontynuować. A trzecia część "Kogla-mogla", której zrobienia podjęłam się po 30 latach przerwy, niezależnie od ocen, była w kinach najpopularniejszą polską produkcją zeszłego roku. No więc Tadeusz Lampka namawiał mnie, żebym napisała scenariusz czwartej części — zdradziła Ilona Łepkowska w rozmowie z Plejada.pl.