Kolejne sezony "The Office PL" i "Kruka" jeszcze w tym roku w Canal+. Kiedy nowe odcinki?

Canal+ przekazało dobre informacje. Powstaną kolejne sezony "The Office PL" i "Kruka", serialu kryminalnego z Michałem Żurawskim w roli głównej. Kiedy zobaczymy nowe odcinki? Poznajcie szczegóły.

"The Office PL" doczeka się 2. sezonu

Po sukcesie pierwszego sezonu polskiej wersji światowego hitu, opartego na brytyjskim formacie BBC, już wiosną rozpoczną się zdjęcia do drugiej serii. Za scenariusz ponownie będą odpowiadać Łukasz Sychowicz wraz z Jakubem Rużyłło i Mateuszem Zimnowodzkim, za reżyserię Maciej Bochniak. Producentem kreatywnym serialu jest Dorota Kośmicka, a producentem wykonawczym Jake Vision DGA Studio.

Osią fabuły będą dalsze losy pracowników Kropliczanki oraz ich dwójki co-prezesów, Patrycji (Vanessa Aleksander) i Michała (Piotr Polak). Po udanej obronie firmy i sukcesie Patrycji, stawka w drugim sezonie będzie jeszcze wyższa. Michał i Patrycja zmierzą się w pojedynku o stanowisko w zarządzie spółki do której należy Kropliczanka. Bohaterom prześcigającym się w innowacyjnych, biznesowych rozwiązaniach będą towarzyszyć nowi, świeżo zrekrutowani pracownicy Kropliczanki.

Co mają wspólnego scenarzyści "The Office PL" i Michał Holc, główny bohater serialu? Nie specjalnie przejmujemy się tym, że możemy kogoś obrazić. Kiedy pisaliśmy pierwszy sezon nie wiedzieliśmy jak serial zostanie przyjęty, w końcu mierzyliśmy się z legendą. Teraz, kiedy wiemy, że reakcje były bardzo dobre, możemy pozwolić sobie na jeszcze więcej. W końcu, kto nie ryzykuje, ten nie pije Kropliczanki. W drugim sezonie będzie kilku nowych bohaterów, kilka bardzo ciekawych występów gościnnych, ale to co się nie zmieni to humor i sytuacje, które z jednej strony śmieszą, z drugiej każą się wstydzić za bohaterów - mówi Łukasz Sychowicz, head writer.

"Kruk 3" - o czym będzie?

Nad kontynuacją kultowego już "Kruka", serialu kryminalnego o inspektorze policji Adamie Kruku, pracują ponownie scenarzysta Jakub Korolczuk i reżyser Maciej Pieprzyca z producentami Opus TV. Reżysersko za część odcinków będzie również odpowiadał Adrian Panek.

Stacja nie ujawnia jeszcze szczegółów scenariusza ani obsady, natomiast wiadomo, że zdjęcia będą realizowane m.in. ponownie na Podlasiu, a w głównej roli powróci Michał Żurawski. Ostatni odcinek drugiego sezonu zostawił widzów w dramatycznym momencie. Pytanie, jakiego Kruka zobaczymy w kolejnym sezonie, bo jak mawia Szeptucha „nikt nie jest z natury ani zły ani dobry”. Czy bohater ulegnie nękającym go całe życie demonom, czy jako stróż prawa i ojciec kilkuletniego dziecka wendetę zaplanuje zupełnie inaczej? Sama byłam zaintrygowana w którą stronę pójdzie scenarzysta, bo Kruk to totalnie niejednoznaczna postać. Mogę zapewnić, że będziecie mu kibicować zaciskając pięści do białości. I o to chodzi w dobrym kryminale - mówi Beata Ryczkowska, dyrektorka produkcji oryginalnych i koprodukcji Canal+ Polska

Widzowie, którzy widzieli drugi sezon KRUKA, wiedzą, co powinno się wydarzyć dalej - Kruk staje się mścicielem i krwawo rozprawia się z przeciwnikami. Ale ten bohater jest nieobliczalny. Równie dobrze może zaszyć się gdzieś daleko, żeby w ciszy przeżyć żałobę. Którą drogę wybierze? Sam jestem ciekaw, bo ja tylko spisuję jego historię, ale wszystkie decyzje podejmuje Adam Kruk - mówi Jakub Korolczuk, pomysłodawca i scenarzysta serii.

Pierwszy sezon "Kruk. Szepty słychać po zmroku" (6 odcinków) miał premierę 18 marca 2018 r. KRUK zabrał widzów na pełne mroku i tajemnic Podlasie, gdzie doszło do porwania nastolatka. W tym czasie inspektor łódzkiego wydziału kryminalnego Adam Kruk został oddelegowany do Białegostoku. Po latach wraca do miasta, w którym dorastał. Musiał zmierzyć się nie tylko ze sprawą porwanego chłopca, ale także z mroczną prawdą o swojej przeszłości. W pierwszym sezonie wystąpili m.in: Michał Żurawski, Cezary Łukaszewicz, Katarzyna Wajda, Andrzej Zaborski, Anna Nehrebecka, Marcin Bosak i Jerzy Schejbal.

Premiera drugiego sezonu "Kruk. Czorny Woron nie śpi" (6 odcinków) odbyła się 9 lipca 2021 r. Adam Kruk powrócił prowadząc śledztwo dotyczące mafijnej wojny o kontrolę nad biznesem tytoniowym. Równocześnie, wspierając koleżankę z wydziału Justynę (Magdalena Koleśnik) zaangażował się w sprawę tajemniczych zabójstw rudowłosych kobiet. W tle wydarzeń, pomiędzy Krukiem a komisarzem Kołeckim (Leszek Lichota), dotychczas prowadzącym mafijne śledztwo, doszło do poważnych napięć. Targany nieprzepracowaną przeszłością Kruk desperacko szukał pomocy u starej Szeptuchy, podlaskiej znachorki, lekarki skołatanych dusz. Nękające go od narodzin syna Maksa niekontrolowane problemy z agresją sprawiły, że jego życie staje się nieznośne. Równolegle bezpieczeństwo jego bliskich stało się zagrożone, gdy Kruk wszedł na ścieżkę mafijnych powiązań. W drugim sezonie wystąpili m.in.: Michał Żurawski, Magdalena Koleśnik, Leszek Lichota, Katarzyna Wajda, Danuta Kierklo i Sebastian Cybulski.

Drugi sezon "Kruk. Czorny Woron nie śpi" (obok serialu "Klangor" również produkcji Canal+) jest nominowany do tegorocznej nagrody Orłów.

Oba seriale będzie można obejrzeć jeszcze w tym roku w serwisie CANAL+ online.