"Koło fortuny". Izabella Krzan szczerze o swojej karierze w telewizji! Chciała zostać prezenterką?

Izabella Krzan to jedna z najpiękniejszych polskich prezenterek telewizyjny. Nic dziwnego, wszak mamy do czynienia z byłą Miss Polonia. Czy Krzan od początku chciała pracować w telewizji? Robi to, co sobie wymarzyła? Sprawdźcie!

Izabella Krzan rozgłos zyskała dzięki wygranej w konkursie piękności. Została Miss Polonia 2016. Aktualnie spełnia się jako prezenterka telewizyjna. Zawsze marzyłam o tym, żeby być prezenterką telewizyjną. Odskocznią jest naprawdę konkurs Miss Polonia - powiedziała.