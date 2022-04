"Koło fortuny". Norbi wygadał się w sprawie ślubu Izabelli Krzan! W TVP już się szykują. Kto zaśpiewa na jej weselu?

Ostatnio w mediach pojawiła się zaskakująca informacja dotycząca planów ślubnych Izabelli Krzan. Wszystko na to wskazuje, że przygotowania do ślubu i wesela trwają już w najlepsze. Wygadać miał się Norbi, który od dłuższego czasu prowadzi wspólnie z przyszłą panną młodą "Koło Fortuny". Jakie szczegóły zdradził muzyk?

Izabella Krzan z pewnością jest bardzo dobrze znana telewidzom za sprawą udziału w programach takich jak "Pytanie na śniadanie", gdzie występowała u boku Tomasza Kammela, czy "Koło fortuny", które prowadziła wspólnie z Norbim. Wcześniej telewizyjna gwiazda odnosiła liczne sukcesy w modelingu. Ma na swoim koncie m.in. tytuł Miss Polonia 2016. Ostatnio o Izabelli zrobiło się głośno za sprawą medialnych doniesień na temat jej ślubu.

Norbi wygadał się na temat ślubu Izabelli Krzan!

Norbi, który razem z Izabellą prowadzi "Koło fortuny", w jednym z wywiadów ujawnił szczegóły dotyczące ślubnych planów Izabelli Krzan i jej partnera Dominika Kowalskiego. Piosenkarz na łamach "Super Expressu" zdradził, że ekipa TVP ma już się szykować do uroczystości.

Tutaj się wszyscy szykują, i ja, i cały RBand, czyli zespół Rafała Brzozowskiego, z którym współpracujemy przy „Kole fortuny” – wyznał w rozmowie z "Super Expressem".

Norbi postanowił również odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, czy gdyby otrzymał propozycję zaśpiewania podczas wesela koleżanki z "Koła fortuny" , to czy by się na to zdecydował. Muzyk bez zawahania odpowiedział:

Pewnie, że bym wystąpił. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej – możemy przeczytać w "Super Expressie".

Norbi w tej samej rozmowie wyznał, że póki co nie zna żadnych konkretnych informacji związanych ze ślubem Izabelli Krzan z jej ukochanym.

