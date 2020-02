"Komisarz Alex" sezon 14, odcinek 1. Czworonożny detektyw odchodzi na emeryturę! W serialu pojawi się nowy owczarek niemiecki!

W nowych odcinkach 14. sezonu „Komisarza Aleksa”, nowy pies Ivo zastąpi w roli czworonożnego detektywa Rocky’ego, który po 10 latach służby przechodzi na zasłużoną emeryturę.

"Komisarz Alex" sezon 14, odcinek 1 - premiera w sobotę, 29 lutego, o godzinie 20:35 na antenie TVP1

Różne owczarki próbowały swoich sił w roli czworonożnego detektywa, ale żaden z nich nie dorównał Rocky’emu Matadorowi – zdradza Beata Krzemińska, trenerka psów od początku istnienia „Komisarza Aleksa”. – To jak z dobrym aktorem: rodzi się z talentem i ma w sobie wszystkie te cechy, które poruszają ludzi przed ekranem. Rocky skończył 11 lat i czas na emeryturę. Porusza się już wolniej i czasem nie chce mu się pracować. Pora przekazać rolę młodym. Ale jeszcze troszkę gra. Ivo wspierają też Ramzes i Wafel.

W nowej serii komisarz Górski (Krystian Wieczorek) pod fałszywym nazwiskiem trafi do luksusowej kliniki medycznej zapewniającej pełne spektrum leczenia o każdej porze dnia i nocy. Uda mu się nawet przemycić Aleksa. Będzie podejrzewać, że nocą może dojść tam do dużej transakcji narkotykowej. Lecz gangsterzy zorientują się, kim jest i postanowią się go pozbyć… Czy Lucyna (Magda Walach) zdąży i uratuje mu życie?

Wśród wielu gwiazd, jakie wiosną zobaczymy na małym ekranie w towarzystwie Aleksa, będą m.in. Andrzej Młynarczyk, czyli niezapomniany Tomek Chodakowski z „M jak miłość”, Natalia Rybicka - trzecia odtwórczyni roli Sylwii Kubus w „Blondynce” czy znany z „Barw szczęścia” Marek Lewandowski. W gościnnych epizodach wystąpią ponadto: Patrycja Soliman, Agnieszka Sienkiewicz, Kamil Kula i Jerzy Schejbal - ujawnia Sławomir Jóźwik, producent serialu.

Co jeszcze czeka wiernych fanów „Komisarza Aleksa” w nowych odcinkach? Śledztwo w sprawie otrucia cyjankiem prezesa fabryki czekoladek czy rozwikłanie zagadki śmierci bibliotekarki zajmującej się XVII-wiecznym księgozbiorem należącym wcześniej do Zakonu Bonifratrów. Akcja jednego z odcinków będzie rozgrywać się w kręgu namiętności, które zawładnęły kilkorgiem ludzi, a jedno z nich doprowadziły do sięgnięcia po nóż. Emocjonująco zapowiada się sprawa porwania niewidomej dziewczyny, z którą dzień wcześniej Gutek spotkał się na kolacji. Czy uda się ją odnaleźć żywą?