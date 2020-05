Konkurs Piosenki Eurowizji - Światło dla Europy. Alicja Szemplińska zapowiada specjalny koncert zamiast Eurowizji 2020. Gdzie oglądać?

Alicja Szemplińska, laureatka "The Voice of Poland" i reprezentantka Polski na Eurowizji 2020 weźmie udział w koncercie "Konkurs Piosenki Eurowizji - Światło dla Europy". O co chodzi w tym wydarzeniu? Gdzie będzie można je obejrzeć?

Światło dla Europy zamiast Eurowizji 2020 Konkurs Piosenki Eurowizji, jak wiele innych wydarzeń, został odwołany z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Zamiast występów artystów z różnych krajów europejskich zaprezentowane zostaną relacje z zagranicznych studiów, teledyski do piosenek zakwalifikowanych do tegorocznego konkursu oraz przesłanie artystów skierowane do widzów. Alicja Szemplińska komentuje odwołanie konkursu: "Spełnił się najgorszy scenariusz". Zaśpiewa w przyszłym roku?Zobacz więcej W koncercie Eurowizji, transmitowanym zamiast odwołanego z powodu pandemii koronawirusa Konkursu Piosenki Eurowizji 2020, pojawi się także polska reprezentantka wyłoniona na Eurowizję 2020, Alicja Szemplińska. Zwyciężczyni "The Voice of Poland" i "Szansy na sukces" miała w Rotterdamie zaprezentować utwór "Empires". - Cieszę się, że tegoroczne piosenki będą miały szansę choć przez chwilę zaistnieć, ponieważ bardzo było mi smutno z powodu tego, że piosenki nie będą miały szansy być pokazane na scenie eurowizyjnej - przyznaje Szemplińska. Polska reprezentantka nie ukrywa, że z chęcią weźmie udział w koncercie "Światło dla Europy". - Nawet w tym najtrudniejszym momencie dla nas wszystkich potrafimy odnaleźć to światło i potrafimy się zjednoczyć i zrobić coś pięknego razem - wskazuje. Transmisję "Konkursu Piosenki Eurowizji - Światło dla Europy" na żywo w TVP1 komentował będzie Artur Orzech. "Konkurs Piosenki Eurowizji - Światło dla Europy" w sobotę, 16.05.2020 o godz. 21:00 w TVP1! - sprawdź program tv Zobacz galerię https://facebook.com/telemagazynpl