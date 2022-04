"Korona Królów. Jagiellonowie". Serialowy koń uciekł do centrum miasta. W Malborku trwają zdjęcia do nowego sezonu historycznego serialu

Aktualnie w Malborku trwają zdjęcia do najnowszego sezonu historycznego serialu "Korona Królów: Jagiellonowie". W trakcie prac na planie doszło do niecodziennego zdarzenia. Koń, który brał udział w zdjęciach, uciekł z planu i pobiegł do centrum Malborka. Zobacz, jak wyglądają prace nad nowym sezonem słynnej historycznej produkcji.