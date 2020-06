"Korona królów". Król Władysław Jagiełło wrócił na plan serialu! Co wydarzy się w nowych odcinkach serialu?

Na tę wiadomość czekami wszyscy fani historycznej telenoweli TVP. Na szczęście ekipa "Korony królów" powróciła już na plan produkcji i w pocie czoła trwają prace nad nowymi odcinkami.

O powrocie na plan poinformowano za pomocą mediów społecznościowych:

Obiecywaliśmy, że poinformujemy Was, jeśli Ekipa i Aktorzy wrócą na plan. Dzisiaj z radością chcemy Wam ogłosić, że zdjęcia do "Korony Królów" zostały wznowione. Dziękujemy Wam za zainteresowanie, ciepłe słowa w czasie pandemii i to, że z nami pozostaliście. Będziemy Was informowali na bieżąco i oczywiście dalej szykujemy dla Was niespodzianki 😉