"Korona królów". Wasyl Wasyłyk pochwalił się wyjątkowym zdjęciem! Jak odtwórca roli Władysława Jagiełly wyglądał w dzieciństwie?

"Korona królów", chociaż spadła na nią ogromna krytyka, jest jednym z najpopularniejszych seriali Telewizji Polskiej. Widzom bardzo przypadły do gustu odcinki, w których głównym bohaterem stał się Władysław Jagiełło i jednocześnie pokochali Wasyla Wasyłyka, ukraińskiego aktora, który wciela się w rolę naszego króla.

Teraz Wasyl Wasyłyk postanowił sprawić małą niespodziankę swoim fanom i... opublikował w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z dzieciństwa! Fani od razu zaczęli zachwycać się fotografią odtwórcy roli Władysława Jagiegłły!

Wśród komentarzy możemy przeczytać m.in. (pisownia oryginalna):

Oczy zostały. Uroda również ❤️🔥

Mega super słodka fotka małego vasylka❤️❤️❤️

Urzekły mnie dwie rzeczy na tym zdjęciu. Te śliczne niebieskie ślepka i koszulka w żółwie ninja 🙈

O raju! Jaki pysio 😀🤗🤗🤗💖. Słooodziak ♥️♥️.

Dagmara Bryzek rzuci aktorstwo i zostanie makijażystką? Gwiazda TVP pokazuje, jak radzi sobie z kwarantanną!Zobacz więcej

Przypomnijmy, że Wasyl Wasyłyk (Vasyl Vasylyk) urodził się 18 października 1986 roku we Lwowie na Ukrainie.To właśnie tam się wychowywał i kształcił. Ukończył Lwowski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franka. Już za czasów studenckich pracował między innymi w Pierwszym Teatrze we Lwowie, współpracował z Pierwszą Sceną Nowoczesnej Dramaturgii we Lwowie, a także teatrem im. Lesia Kurbasa i Teatrem Małym w Kijowie. Brał udział w wielu festiwalach teatralnych na Ukrainie i zagranicą, między innymi w Heidelbergu w Niemczech. Polscy widzowie, zanim jeszcze pojawił się w "Koronie królów", mogli oglądać go w głośnym filmie "Wołyń" Wojciecha Smarzowskiego.