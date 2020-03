Koronawirus w polskim show biznesie. Gwiazdy zabrały głos w sprawie epidemii

Gwiazdy zabrały głos w sprawie panującej epidemii koronawirusa i decyzji rządu o zamknięciu szkół, przedszkoli, teatrów i kin. Znani nawołują, aby Polacy nie popełnili takiego błędu jak Włosi.

Koronawirus dotarł do Polski i w związku z tym rząd podejmuje konkretne działania, które mają zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Zamknięte zostały szkoły, przedszkola, teatry i kina, odwołano imprezy masowe. Pracowników namawia się do pracy z domu w miarę możliwości. Polacy szturmem ruszyli do sklepów i robią zapasy na okres kwarantanny.

Na te wydarzenia gwiazdy nie pozostają obojętne. Zgodnie namawiają rodaków do zachowania zdrowego rozsądku i nietraktowania okresu kwarantanny jak kolejnych dni ferii. Niektóre z gwiazd odniosły się do tego tematu z typowym dla siebie dystansem. Szerokim echem w mediach odbił się też komentarz Barbary Kurdej-Szatan o zamknięciu teatrów i pozbawienia środków do życia. Aktorka szybko sprostowała te informacje, że nie miała na myśli tylko siebie, lecz także innych kolegów z braży oraz osoby pracujące w teatrach.

