"Kraina Lovecrafta". Nowy serial HBO na podstawie powieści Matta Ruffa. Kiedy premiera?

"Kraina Lovecrafta", nowy serial obyczajowy HBO, oparty został na powieści Matta Ruffa o tym samym tytule. Showrunnerką i producentką jest Misha Green, a producentami są m.in. J.J. Abrams oraz Jordan Peele. Premiera "Krainy Lovecrafta" w HBO i HBO GO zaplanowana została sierpień.

Produkcja śledzi losy Atticusa Freemana (Jonathan Majors), który dołącza do swojej przyjaciółki Letitii (Jurnee Smollett-Bell) oraz wuja George'a (Courtney B. Vance) i razem z nimi wyrusza w podróż przez Amerykę lat 50-tych, aby odnaleźć zaginionego ojca (Michael Kenneth Williams). Tak zaczyna się walka o przetrwanie i przezwyciężenie rasistowskiego terroru białej Ameryki oraz przerażających potworów rodem z powieści Lovecrafta.

W serialu występują: Jonathan Mayors (The Last Black Man in San Francisco), Jurnee Smollett-Bell (serial HBO Czysta krew), Courtney B. Vance (serial American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona) oraz Michael Kenneth Williams (seriale HBO Prawo ulicy, Zakazane imperium).

Obowiązki producentki wykonawczej oraz showrunnerki "Krainy Lovecrafta" pełni Misha Green (serial Underground, Synowie Anarchii). Pozostałymi producentami wykonawczymi są: J.J. Abrams (serial Zagubieni) Jordan Peele (Uciekaj!), Bill Carraro (serial Ucieczka z Dannemory), Yann Demange (Kokainowy Rick), który także wyreżyserował pierwszy odcinek, oraz Daniel Sackheim, będący jednocześnie reżyserem drugiego i trzeciego odcinka.

Producentem wykonawczym odcinka pierwszego jest również David Knoller. Serial wyprodukowany został przez spółki afemme, Inc., Bad Robot Productions i Monkeypaw Productions we współpracy z Warner Bros. Television.

Premiera serialu "Kraina Lovecrafta" (Lovecraft Country) odbędzie się w HBO i HBO GO w sierpniu.