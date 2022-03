"Krakowskie potwory" robią furorę za granicą! Co widzowie sądzą o polskim serialu supernatural?

Od tygodnia "Krakowskie potwory" znajdują się na listach najchętniej oglądanych seriali na Netfliksie nie tylko na terenie Polski. Podczas gdy polscy widzowie mają wiele zarzutów do produkcji, ci zagraniczni wydają się zachwyceni! Pierwszy polski serial supernatural wskakuje na listy najchętniej oglądanych seriali w różnych krajach, a użytkownicy Twittera dzielą się wrażeniami? Co mówią?

Polski serial Netfliksa robi furorę za granicą!

Cudze chwalicie, a swego nie znacie? "Krakowskie potwory" to pierwszy polski serial supernatural, który miał swoją premierę na Netfliksie już tydzień temu, 18 marca. Od tego czasu wskoczył na pierwsze miejsce najchętniej oglądanych seriali w Polsce, a dyskusja o nim nie ustaje. Jak to bywa z polskimi produkcjami, szczególnie tymi "eksportowymi", polscy widzowie mają wiele wątpliwości i wystawiają raczej negatywne recenzje. Za granicą jednak odbiór polskich filmów i seriali bywa zupełnie inny. Podobał się serial "Sexify" i doceniono film "Hiacynt" - a co widzowie poza granicami Polski sądzą o nowym serialu Kasi Adamik i Olgi Chajdas?

Przede wszystkim zdradzają to statystyki. Strona top10.netflix.com ujawnia, że "Krakowskie potwory" znalazły się na liście top10 najpopularniejszych seriali nieanglojęzycznych w ponad 30 krajach. Są wśród nich bliskie nam kraje - Czechy, Słowacja, Węgry, ale serial znajduje się wysoko na liście także w Brazylii, Grecji, na Jamajce, a także w Niemczech oraz Francji. W Ukrainie natomiast polski serial znajduje się wśród trzech najchętniej oglądanych tytułów. Ostatnio polski tytuł wskoczył na listę najchętniej oglądanych seriali... na wyspie Réunion na Oceanie Indyjskim.

Oczywiście to, że serial jest chętnie oglądany, nie musi wcale oznaczać, że się podoba, a już tym bardziej, że widzowie uważają go za udany. Wciąż prawdopodobnie najpopularniejszym polskim filmem na Netfliksie jest dramat erotyczny "365 dni" Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa, który zebrał aż pięć nominacji do nagrody za najgorszy film roku, a w sieci krążą artykuły o tak wdzięcznych tytułach jak "27 powodów, dla których "365 dni" to najgorsza rzecz, którą Netflix kiedykolwiek wyprodukował". A zatem, co widzowie sądzą o "Krakowskich potworach"? Żeby się tego dowiedzieć, wystarczy zajrzeć na Twittera.

Scena egzorcyzmów w "Krakowskich potworach" to jedna z najlepszych, jakie widziałam!

Okej, więc ten serial, "Krakowskie potwory", to być może najlepsza rzecz od czasów "Buffy". Dajcie mu szansę.

Właśnie obejrzałem pierwszy odcinek "Krakowskich potworów". Były wspaniałe - i w c*** dziwne.

"Krakowskie potwory" to jest tak dobry serial, uwielbiam, że ciekawe legendy, które opowiadała mi babcia przed snem, zamieniły się w horror. Plus główna bohaterka jest biseksualna, więc to dla mnie automatyczne zwycięstwo

"Krakowskie potwory" zostawiły mi więcej pytań niż odpowiedzi 😒 Ale w sumie serial jest warty zobaczenia

W głosach zza granicy brakuje krytyki reżyserki Kasi Adamik czy jakości samych tytułowych potworów. Dziwnym trafem, nie pojawiają się też komentarze na temat niedosłyszalnych dialogów, które na polskim Twitterze zdecydowanie przeważają. Być może to właśnie napisy, na których zagraniczni widzowie się opierali, tak bardzo umiliły odbiór serialu.

