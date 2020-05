"Król tygrysów". Nicolas Cage zagra Joe'a Exotixa z dokumentu Netflixa! Dobry wybór?

Nicolas Cage zagra w serialu "Król tygrysów", który powstaje na kanwie sukcesu kontrowersyjnego dokumentu Netflixa. Hollywoodzki aktor wcieli się w głównego bohatera - ekscentrycznego Joe'a Exotixa!

Nicolas Cage jako Joe Exotix z "Króla tygrysów"

W poniedziałek (4.05) serwis Variety poinformował, że Nicolas Cage wystąpi jako Joe Exotix, bohater kontrowersyjnego dokumentu Netflixa pt. "Król tygrysów". Hollywoodzki aktor wcieli się w ekscentrycznego hodowcę wielkich kotów z Olkahomy, który w 2017 roku został oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami i zlecenie morderstwa.

Za produkcję ośmioodcinkowego serialu bazującego na artykule "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild" odpowiadają: Imagine Television Studios i CBS Television Studios. Showrunnerem został Dan Lagana, który wcześniej pracował przy "American Vandal". Fabuła będzie skoncentrowana na losach Joe'a Schreibvogela, który będzie walczył o utrzymanie swojego zoo. Serial pokaże, jakie były początki Joe'a Exotica, który zatracił się we własnym dziele.

Dla Nicolasa Cage'a będzie to pierwsza rola telewizyjna.

Przypominamy, że dokument "Król tygrysów" miał swoją premierę 20 marca. Produkcja odbiła się szerokim echem na całym świecie. W pierwszych 10 dniach od udostępnienia w Netflixie w USA serial miał już 34 miliony wyświetleń.