"Królowe życia". Dagmara i Jacek ze łzami w oczach odwożą przyjaciela na odwyk. Wzruszające sceny w programie!

Wiele wzruszeń w nowym odcinku "Królowych życia" w TTV. Dagmara i Jacek ze łzami w oczach odwiozą przyjaciela na odwyk. Zobacz poruszające sceny z programu TTV!

"Królowe życia" w piątki o godz. 22:15 w TTV! - sprawdź program tv

W premierowym odcinku "Królowych życia" Jacek i Dagmara odwiozą swojego przyjaciela na odwyk. Ten już jakiś czas temu przysiągł, że nie będzie pił, jednak obietnicy nie udało się dotrzymać. Ostatnią deską ratunku jest pobyt w ośrodku leczenia uzależnień. Dzięki temu "Wiciowi" może uda się odzyskać dom, pracę i swoją ukochaną, Basię.

Dagmara Kaźmierska już po operacji. "Kiedy odebrano mi już nadzieję, nadal mogę się śmiać"Zobacz więcej

- On już naprawdę potrzebował pomocy – przyznaje Dagmara, która z Witkiem zna się od lat. Nie da się ukryć, że będzie to wzruszająca chwila dla całej trójki – Jacka, Dagmary i Witka.

- Kiedy do mnie przyjedziesz? Zostawiasz mnie - nie kryjąc łez, pyta Witek.

- Ja nigdy nikogo nie zostawiłem człowieku, a Ciebie, kolegi? – odpowiada ze łzami w oczach Jacek.

- My Cię nigdy nie zostawimy, to dla Twojego dobra – dodaje Kaźmierska.

Jak bohaterowie "Królowych życia" poradzą sobie z tą trudną sytuacją? Czy Witek stanie na nogi?

Nowa bohaterka! Kim jest Asia? Dagmara i Edzia wybierają imię dla dziecka!Zobacz więcej

FILM https://get.x-link.pl/abd9cd09-4283-6970-b534-7b1d66211de2,5caf6cef-645c-c775-1b9e-514004f3edea,embed.html