"Królowe życia". Dagmara Kaźmierska przyznała, że była 14 miesięcy w więzieniu. Przeżyła tam piekło!

Dagmara Kaźmierska jest niewątpliwie jedną z najbardziej lubianych bohaterek "Królowych życia". Choć bardzo tego nie lubi, teraz uczyniła wyjątek i otworzyła się. Udzieliła szczerego wywiadu.

"Królowa życia" była w więzieniu

Może nie każdy o tym wie, ale z pozoru bardzo radosna i przebojowa Dagmara Kaźmierska z programu TTV przeżyła kilka lat temu prawdziwe piekło. Wszystko za sprawą tego, że "Królowa życia" spędziła 14 miesięcy w więzieniu. Niegdyś prowadziła agencję towarzyską. Za swoją nielegalną działalność poniosła karę. - Najgorsze, co może być, to rozłąka bliskimi i tęsknota. Tego się nie da opisać - mówi przejęta w rozmowie z Oskarem Netkowskim. Celebrytka ma syna Conana, który wtedy był dzieckiem. - Straszne to było dla małego. Odchodził od zmysłów. (...) Całe noce wyłam. Byłam czarna, sina, filetowa z płaczu - opowiada ze łzami w oczach.

Dagmara z "Królowych życia" zakochana!

Musiało też paść pytanie o partnera. Widzowie byli przekonani, że jest nim "Jacuś". Niestety, to nie on. - Ja? Czy jestem zakochana? To nie jest w moim przypadku dobre określenie - odpowiada dziennikarzowi i dodaje rozpromieniona: - Ja bardzo kocham. Gwiazda tv nie chciała za wiele zdradzić, ale zapewniła, że chce z tajemniczym mężczyzną wziąć ślub. Wyjawiła również, że jest przystojny i o dwa lata młodszy. Ponadto cechuje go cierpliwość i wierność. - Trafiło mi się jak ślepej kurze ziarno - kwituje.

Widzowie ją uwielbiają

"Królowa życia" zaskarbiła sobie sympatię widzów. W sieci krąży mnóstwo filmików, które rozśmieszają internatów do łez. Zresztą, wystarczy tylko spojrzeć na reakcje i nie trzeba nic mówić.