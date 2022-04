"Królowe życia". Dagmara Kaźmierska usłyszała mrożącą krew w żyłach diagnozę. Mogła nie odzyskać sprawności!

Program "Królowe życia" wygenerował wiele celebrytek - o niektórych widzowie już dawno zdążyli zapomnieć. Nie dotyczy to jednak najsłynniejszej królowej życia, Dagmary Kaźmierskiej. Niekwestionowana królowa show TTV pojawiła się ostatnio w "Domówce u Dowborów". Podzieliła się tam szokującymi wyznaniami dotyczącymi jej wypadku samochodowego, który miał miejsce w 2019 r.

Szokujące wyznanie Kaźmierskiej

Wypadek samochodowy, w którym uczestniczyła "królowa życia", był bardzo poważny, podobnie jak jej obrażenia. - Nie mam chrząstek stawowych, nie mam pięty, bo była zmiażdżona. Mam sztuczne więzadła, implanty. Ruch jest zachowany, jeśli chodzi o staw skokowy. Prawa noga jest natomiast do operacji, bo jest krzywa - opowiadała niedługo po wypadku w "Dzień Dobry TVN". Przyznała wówczas również, że choć widzowie oglądają ją szeroko uśmiechniętą, nieustannie odczuwa ogromny ból.

Jak wyznała gwiazda stacji TTV, okazuje się, że sytuacja była znacznie poważniejsza, niż myśleli fani. Dagmara Kaźmierska usłyszała od lekarzy przerażającą diagnozę!

Chcieli mi już usztywniać nogę, powiedzieli, że jedna do ucięcia, a druga do usztywnienia. To był jakiś dramat. Dopiero Stawicki mi nogi uratował. To jest jak w tym filmie hinduskim - czasem słońce, czasem deszcz. Nie może być nam za dobrze, bo wtedy byśmy zgnuśnieli, nie gonilibyśmy marzeń, nie cieszylibyśmy się z tego, co mamy - wyznała gwiazda TTV w "Domówce u Dowborów".