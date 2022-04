"Królowe Życia". Dagmara Kaźmierska zerwała przyjaźń z Edzią! "Nie są mi potrzebni tacy ludzie"

Dagmara Kaźmierska jest niekwestionowaną gwiazdą programu "Królowe życia", który od wielu lat jest hitem telewizji TTV. Kobieta intensywnie korzysta ze statusu celebrytki i nie ma przed swoimi fanami nic do ukrycia. Swego czasu opowiedziała już w telewizji m.in. o swojej trudnej przeszłości i pobycie w więzieniu.

Oprócz Dagmary telewidzowie mogli poznać też jej najbliższych. Fani z pewnością znają jej jedynego syna Conan, który jest już niemal tak samo popularny jak jego mama. Widzowie z pewnością kojarzą też przyjaciół "Królowej życia", czyli Jacka i Edzię. Chociaż do tej pory z Edytą łączyła ją silna więź, to ostatnio stosunki przyjaciółek uległy znacznemu pogorszeniu.

Dagmarę Kaźmierską i Edytę Nowak łączyła wyjątkowo bliska przyjaźń. Kobiety znają się od wielu lat, a w telewizji wspólnie opowiadały o swoich wzlotach i upadkach. Przyjaciółki też razem pracowały i wydawało się, że tworzą idealny duet.

W ciągu ostatnich tygodni atmosfera między kobietami stała się bardzo gęsta. Zaczęło się od transmisji na żywo, którą Edzia urządziła na swoim Instagramie. Kiedy internauci zapytali ją o Dagmarę, zareagowała na to wyjątkowo nerwowo. Następnie "Królowa życia" postanowiła obrócić w żart całą sytuację i w prześmiewczy sposób sparodiowała swoją przyjaciółkę w sieci.

Dagmara Kaźmierska była minionego wieczoru gościem w programie "Domówka u Dowborów". Słynne małżeństwo zapoczątkowało ją podczas pandemii, lecz spotkania i rozmowy które prowadzili, tak bardzo spodobały się widzom, że stały się kultową pozycją w internecie. Gwiazda TTV zaczęła smutną opowieść o tym, jak narodziła się przyjaźń pomiędzy nią i Edzią. Powiedziała też o tym, że po ciężkim wypadku nie mogła liczyć na jej pomoc i wsparcie.

Edzia była moją sąsiadką. Tak jak ja przyjechałam, z Ameryki wróciłam. I tak powoli od kawki do kawki, jakaś tam nić się między nami zawiązała. I Edzia zawsze kiedy miała kłopoty czy coś ja byłam zawsze dla Edzi. No i się zaprzyjaźniłyśmy. Jakoś wszytko to poszło, wiadomo. W programie jest moje życie, moja rodzina moi przyjaciele, no i wiadome było, że Edzia też się musiała znaleźć w programie. Zaczynały być sytuacje, w których oczywiście było ich trochę. (…) Oczywiście było tak, jak w domu byłam tu kaleką, no to nawet nie przyszła, nie zapytała się, czy coś mi pomóc moja była przyjaciółka.(…) Ja przymykałam na to oko, miałam to gdzieś, dalej była z Edzią.