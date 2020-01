"Królowe życia". Laluna Unique pierwszy raz o rozstaniu z Gabryelem: "W obecnej chwili zamykam temat kompletnie"

Katarzyna Alexander, czyli Laluna Unique dołączyła do "Królowych życia" w 6. sezonie. Królowej towarzyszył jej francuski partner, Gabryel. Para o dość egzotycznym i kontrowersyjny wyglądzie doskonale wpisała się w konwencję programu i została zaakceptowana przez widzów.

W listopadzie 2019 roku okazało się, że Laluna i Gabryel rozstali się. Z ich profili zniknęły wspólne zdjęcia, ale żadne z nich nie odniosło się do tego wydarzenia.

Laluna i Gabryel rozstali się?! Na próżno szukać ich wspólnych zdjęć!Zobacz więcej

Dwa miesiące po rozpadzie związku Laluna postanowiła w końcu zabrać głos w tej sprawie. Alexander opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym pokazuje środkowy palec i zamieściła tam dość obszerny post, w którym czytamy m.in.

A więc odezwę się w tym temacie, jak już wiecie, tak jak szybko pojawił się mój były partner po 6 miesiącach rozstania po raz kolejny w moim życiu, tak też szybko zniknął, co było szokiem jak i dla ludzi, tak i dla mnie! Za co was też w jego i moim imieniu przeproszę, bo z ludzi debili się nie robi, no ale każdy ma prawo się zagubić w życiu, a niestety on miał taką chwile!!!