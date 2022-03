"Królowe życia". Laluna Unique szczerze o sobie sprzed operacji. "Nie podobałam się sobie w ogóle"

Program "Królowe życia" doczekał się w Polsce już kilkunastu sezonów. Tworzą go wyjątkowe osobowości, których energia i nietuzinkowe podejście do życia oraz styl przykuwają uwagę, gromadząc fanów lub wywołując wyjątkową niechęć publiczności.

Kasia Alexander szczerze o operacjach

Jedną z bohaterek programu "Królowe życia" jest Kasia Alexander, znana także jako "Laluna Unique". Na tle reszty wybija się nie tylko wyjątkowo wyrazistym stylem ubierania się, ale również bezpośrednim podejściem, które zdaniem niektórych zahacza nawet o grubiaństwo oraz widocznym zamiłowaniem do operacji plastycznych i innych poprawek chirurgicznych.

Laluna Unique od początku swojej obecności w programie nie kryła, że ceni sobie możliwość poprawienia lub wręcz "przebudowy" swojego ciała. Nie kryła również swojego zamiłowania do takowej estetyki. Uczestniczkę kontrowersyjnego show portal Pudelek.pl zapytał o jej stosunek do wyglądu sprzed operacji, gdy np. przegląda swoje stare zdjęcia.

Mi się nie podoba natura. Nie podoba mi się chudość. Nie podobają mi się kobiety bez piersi, bez d*py. No i taka jestem. To jest mój styl i tyle. Nie podobałam się sobie w ogóle, miałam pełno kompleksów, że jestem za chuda, nie mam piersi. Że chciałbym mieć większe to, tamto, siamto. I stało się. Teraz jestem szczęśliwa - cytuje jej słowa portal. - Miałam, miałam kompleksy po porodzie. Wiesz, małe piersi, rozstępy. Schudłam bardzo do 52 kilo, to jest bardzo mało na kobietę i wtedy zaczęłam działać - przyznała, dopytywana przez reportera o szczegóły.