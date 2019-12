"Królowe życia. Love Story" czyli ślub Izy i Patryka i burzliwe chwile w życiu Rafała i Gabriela w odcinku specjalnym

"Królowe życia. Love Story" to podsumowanie wyjątkowych wydarzeń z 7. sezonu. W 1. odcinku specjalnym zobaczymy ślub Izy i Patryka oraz burzliwe chwile w życiu Rafała i Gabriela.

TTV przygotowało niespodziankę dla fanów "Królowych życia". W święta stacje pokaże odcinki specjalne, w których widzowie zobaczą podsumowanie najważniejszych wydarzeń z 7. sezonu.

Pierwszy odcinek specjalny to podsumowanie dwóch wątków miłosnych z tego sezonu "Królowych życia", czyli ślubu jak z bajki, dowodu wielkiej miłości Izy i Patryka oraz historia burzliwego rozstania i powrotu do siebie Gabrysia i Rafała. Obydwie historie pełne łez, wzruszenia, smutku, a w końcu radości.

Przypomnijmy, że Rafał i Gabriel rozstali się po wielu latach spędzonych razem w burzliwym i kolorowym związku. Ich uczucie okazało się jednak silniejsze i panowie wrócili do siebie, jednak muszą nadal pracować nad swoją relacją.

Iza i Patryk to kolejna para, która spędziła ze sobą wiele lat. Ostatnie miesiące ich życia upłynęły na przygotowaniach do ślubu, co okazało się większym wyzwaniem niż sami myśleli. Jednak nawet największe awantury nie powstrzymały ich przed wyznaniem sobie miłości do końca życia. W końcu... każde love story ma swoje romantyczne wzloty i bolesne upadki.