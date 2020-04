"Królowe życia". Rafał i Gabriel na starym zdjęciu. Bardzo się zmienili? Internauci oceniają!

Rafał i Gabriel z "Królowych życia" pochwalili się zdjęciem z przeszłości. Na profilach obu panów w mediach społecznościowych pojawiła się ostatnio czarno-biała fotografia, która powstała jeszcze zanim stali się sławni.

To zdjęcie to jedno z kilku które z @gabriel_seweryn najbardziej cenimy . To nie tylko obrazek !!! To cała historia z nim związana . To coś szczególnego , prawdziwego tylko naszego . ❤️ Autorką zdjęcia jest głogowianka Ania Hamza dla większości znana jako Kleo - podpisał fotografię Rafał Grabias.