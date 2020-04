"Królowe życia" sezon 8. odcinek 9. Asia opiekuje się swoim niepełnosprawnym znajomym. Piotrek jest po ciężkim wypadku

W najbliższym odcinku "Królowych życia" Asia odwiedzi swojego znajomego, który jakiś czas temu uległ ciężkiemu wypadkowi. Piotrek jest niepełnosprawny, a Joanna cały czas go wspiera, także finansowo.

W najbliższym odcinku "Królowych życia" widzowie będą mogli poznać bliżej Asię, nową królową życia. Do tej pory dowiedzieliśmy się, że dziewczyna wiedzie dostatnie życie między Polską a Bułgarią, a zawodowo zajmuje się nieruchomościami. Wiemy również, że wychowuje córkę, Lilkę.

W piątkowym odcinku wyjdzie na jaw trochę więcej. Asia ma wokół siebie niewielu przyjaciół, jednak jak się z kimś przyjaźni, to na 100%. Takim przyjacielem jest Piotrek, którego zna od dawna. Spotkał go okrutny los, a Asia stara się być jego wielkim wsparciem. Piotrek uległ wypadkowi, w wyniku którego stracił zdrowie. Teraz opiekują się nim rodzice. Królowa nie zapomina jednak o swoim bliskim, systematycznie go odwiedza i wspiera – również finansowo.