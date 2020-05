"Królowe życia" sezon 8. Ostatni odcinek serii wcześniej niż planowano! Conan planuje wyjazd za granicę!

Pandemia koronawirusa mocno namieszała w planach telewizyjnych nadawców. Z początkowych 15 odcinków "Królowych życia", które stacja TTV zaplanowała na wiosenną ramówkę, widzowie zobaczą 12. Fnał już 15 maja. Co wydarzy się w ostatnich odcinkach serii?

Dagmara i Jacek mogą w końcu odebrać Wicia z odwyku. Prawdziwe wyzwanie dopiero przed nim, bo musi przetrwać w świecie pełnym pokus. Przyjaciele i jego ukochana Basia robią wszystko co w ich mocy, żeby ułatwić mu start w nowym życiu. Iza też chce zmienić swój świat. Wie, że chorym na Hashimoto nie pomoże nawet garść tabletek, jeśli będą prowadzić niezdrowy tryb życia. Dlatego Królowa postanowiła wziąć się w garść i zadbać nie tylko o dietę, ale też o aktywność fizyczną.

Od teraz siłownia będzie jej drugim domem, a wizyty w sklepach ze zdrową żywnością, codziennością. Kasia od dawna próbuje namówić swoją mamę na zrzucenie kilku kilogramów. Ostatnie wyniki badań ewidentnie wskazują na to, że mama Kasi musi zamienić boczek na sałatę, a samochód na rower... Początki zawsze są trudne, ale najważniejsze jest odpowiednie nastawienie.

Conan rzuci naukę i wyjedzie za granicę?

Syn Dagmary sprawia ostatnio trochę problemów. Chęć wynajmowania własnego mieszkania we Wrocławiu, stłuczka i rozbite auto oraz niedocenianie tego, co ma, daje królowej do myślenia. Próba rozmowy i dojścia do porozumienia zakończy się fiaskiem. Młody Kaźmierski planuje zacząć zarabiać na własne potrzeby, jednak czy Dagmara zgodzi się na to, by syn rzucił szkołę i wyjechał za granicę do pracy?

