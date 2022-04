"Kroniki Seinfelda". Liz Sheridan nie żyje. Słynna aktorka zmarła w wieku 93 lat

W wieku 93 lat zmarła słynna amerykańska aktorka Elizabeth "Liz" Sheridan. Światową sławę przyniosły role w popularnych w latach 80. i 90. serialach takich jak "Alf" i "Kroniki Seinfelda". Gwiazda Hollywood odeszła z przyczyn naturalnych. Informację o jej śmierci potwierdziła jej wieloletnia przyjaciółka.

Kim była Liz Sheridan?

Liz Sheridan urodziła się 10 kwietnia 1929 roku. Karierę rozpoczynała od epizodycznych występów w popularnych serialach takich jak – "Kojak", "The White Shadow" czy "Gimme a Break!". Międzenarodową sławę przyniosły aktorce role komediowe w takich serialach jak "ALF", gdzie wcieliła się we wścibską sąsiadkę rodziny Tannerów, czy "Kroniki Seinfelda", gdzie zagrała Helen Seinfeld, zaślepioną miłością do syna matkę tytułowego bohatera.

Liz Sheridan nie żyje. Aktorka zmarła w wieku 93 lat

Smutną informację o śmierci Liz Sheridan potwierdziła jej wieloletnia przyjaciółka i reprezentantka, Amanda Hendon. Według informacji przez nią podanych gwiazda seriali miała umrzeć spokojnie we śnie z przyczyn naturalnych.

