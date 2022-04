"Kryminalne śledztwa PRL". 2. sezon kryminalnego programu w CBS Reality. Najciekawsze milicyjne dochodzenia sprzed lat!

Popularna seria true crime „Kryminalne śledztwa PRL” powraca na antenę CBS Reality z pięcioma nowymi odcinkami. Premiera 2. sezonu produkcji własnej kanału odbędzie się już w najbliższy poniedziałek 11 kwietnia o 22:00. Sprawdźcie, co wydarzy się w nowych odcinkach.

"Kryminalne śledztwa PRL" 2. sezon - premiera w poniedziałek, 11 kwietnia, o godzinie 22:00 w CBS Reality

Program "Kryminalne śledztwa PRL" powraca z 2. sezonem! Wrócimy do najciekawszych milicyjnych dochodzeń w sprawach wstrząsających zbrodni z lat 70. i 80. Każdy odcinek pokazuje, jak wyglądały dochodzenia prowadzone bez nowoczesnych technologii, telefonów i komputerów, gdy najlepszym sposobem na dotarcie do prawdy było chodzenie od drzwi do drzwi i zbieranie informacji. Najważniejszymi narzędziami pracy milicjantów były obserwacja, wnikliwość, spryt i wytrwałość.

Bohaterami programu są ci, którzy doprowadzili do rozwiązania spraw: emerytowani milicjanci, prokuratorzy, adwokaci, lekarze medycyny sądowej. Niektórzy po raz pierwszy publicznie opowiadają o swojej pracy. Obok nich pojawiają się eksperci, m.in. prof. Zbigniew Lew-Starowicz, Jan Gołębiowski, Łukasz Wroński i Marcin Myszka.

Oliwia Ciesiółka utrudnia Łukaszowi kontakt z dzieckiem? Ostry wpis mamy Łukasza!Zobacz więcej

Wśród przedstawianych śledztw są te wszczęte po zaginięciach dzieci oraz takie, które zaczęło się od znalezienia walizek z fragmentami ciała. Dochodzenia prowadzone w miastach wielkoprzemysłowych i na wsiach. Śledztwo, które przy dzisiejszej technologii skończyłoby się schwytaniem sprawcy znacznie szybciej – i takie, które zostało utrudnione przez strajki sierpniowe.

W odcinku otwierającym 2. sezon serii przenosimy się do Łodzi, do stycznia 1986 roku. Poćwiartowane ciało znalezione w dwóch walizkach przy torach kolejowych na trasie Łódź – Skierniewice zostaje rozpoznane jako szczątki poborcy skarbowego, który nie wrócił z pracy. Udaje się zidentyfikować właścicielkę walizek – lecz wraz ze swoim konkubentem ucieka przed milicją. Poszukiwania tej pary w całym kraju i jej odnalezienie, wykluczające się zeznania, koniec wielkiej miłości w chwili konfrontacji z prokuratorem, a w końcu proces ujawniający zaskakujące okoliczności – to wszystko sprawi, że sprawa zabójstwa komornika stanie się jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych w Łodzi w końcu lat 80.

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl