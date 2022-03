Krystyna Loska i Henryk Loska byli połączeni więzią, o jakiej wielu może tylko pomarzyć. Jak wyglądała ich historia?

Krystyna Loska i jej mąż Henryk Loska poznali się jeszcze jako dzieci. Wtedy jednak przyszła prezenterka nie wiedziała, że to właśnie on okaże się jej miłością. Kiedy ich drogi się skrzyżowały? Poznaj ich wyjątkową historię!

Krystyna Loska to postać kultowa dla telewizji. Jest ona wzorem dla dziennikarzy i prezenterów. Na początku chciała związać swoje życie z aktorstwem. To właśnie dlatego zaczęła studia aktorskie, lecz nie skończyła ich. Po urodzeniu córki zaczęła pracę dla katowickiego TVP i tak zaczęła się jej przygoda z mediami. Spikerka i prezenterka słynęła z wyjątkowych umiejętności oraz charyzmy. Przez ponad 30 lat pracy była w stanie z pamięci zapowiadać wszystkie programy. W jej życiu wyjątkowe były nie tylko zdolności związane z dziennikarstwem, ale również historia jej miłości. Swojego męża Henryka Loskę poznała jeszcze jako małe dziecko. Wtedy jednak nikt jeszcze nie widział, że to właśnie on sprawi, że odnajdzie prawdziwe szczęście.

Krystyna Loska i Henryk Loska. Połączył ich telefon

Krystyna Loska nigdy nie spodziewała się, że jej mężem zostanie sąsiad. Jej ukochany, czyli Henryk Loska, chodził do klasy ze starszą siostrą prezenterki. Wtedy jednak zupełnie się nie zauważali. Obydwoje byli pasjonatami muzyki. Krystyna grała na akordeonie, a Henryk – skrzypcach. Nawet wspólna dziedzina nie sprawiła, że spojrzeli na siebie. Na bliższe poznanie musieli trochę poczekać.

Ponieważ był od nas o cztery lata starszy, jako dziewczynka nie zwracałam na niego uwagi – wypowiedź prezenterki z książki "Prezenterki", którą zacytowała "Viva!".

Ich drogi jednak się skrzyżowały. Wszystko miało się zacząć od przypadkowej wizyty. Henryk potrzebował zadzwonić i wszedł zapytać, czy może skorzystać z telefonu. Odwiedziny przeciągnęły się do kilku godzin. Tak pojawiło się między nimi uczucie.

