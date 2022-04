Krzysztof Krawczyk Junior lada chwila może zostać bezdomny! Niedługo zostanie wyrzucony z domu

Krzysztof Krawczyk Junior ponownie musi się mierzyć z poważnymi problemami mieszkaniowymi. Niedawno wprowadził się do swojej obecnej partnerki, która mieszka wraz z matką i dzieckiem. Jednak ostatnio mama jego dziewczyny miała zażądać, aby Junior się od nich wyprowadził, co oznacza lada dzień może zostać bez dachu nad głową.

Krzysztof Krawczyk Junior zostanie bezdomny?

Krzysztof Krawczyk Junior od dłuższego czasu bezskutecznie stara się o mieszkanie komunalne. Mogło się wydawać, że jego sytuacja materialna nieco się poprawiła. Syn legendarnego piosenkarza otrzymał połowę renty po zmarłym ojcu, a jego obecna partnerka Katarzyna zaproponowała, by się do niej wprowadził.

Junior razem ze swoją dziewczyną udzielili ostatnio wywiadu portalowi "Co za tydzień", w którym wyznali, że dodatkowe środki z renty wcale nie poprawiły sytuacji materialnej Krzysztofa, która po wykupieniu leków wygląda dokładnie tak samo, jak przedtem. Okazuje się jednak, że to nie jedyny problem młodego Krawczyka.

Jakiś czas temu Junior wprowadził się do swojej partnerki Kasi do małego mieszkania w Zgierzu. Para dzieli niewielką przestrzeń wraz z mamą jego dziewczyny i jej dzieckiem. Ta sytuacja niewątpliwie ciąży schorowanej matce Kasi, która miała zażądać, by Junior wyprowadził się z ich mieszkania do końca maja.

Mieszkamy w mieszkaniu mojej mamy. Jest osobą starszą i schorowaną, potrzebuje trochę spokoju. Poprosiła więc, żeby do końca maja się wyprowadził. Mamy nadzieję, że do tego czasu dostanie mieszkanie – wyznała partnerka młodego Krawczyka w rozmowie z "Co za tydzień".

Krzysztof Cwynar, opiekun Krzysztofa Krawczyka Juniora, przedstawił portalowi odpowiedź Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi, na wniosek o przyznanie mu komunalnego mieszkania. Zgodnie z otrzymaną informacją Junior otrzyma mieszkanie z urzędu, jednak nie wiadomo, kiedy dokładnie miałoby to nastąpić.

Powiedzieli, że to może być i miesiąc, i rok, i dwa – wyznał Junior portalowi portalowi "Co za tydzień".

