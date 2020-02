"Kto to kupi?". Krzysztof Ufnal odejdzie z "Gogglebox. Przed telewizorem"? Mamy KOMENTARZ!

Krzysztof Ufnal to jedna z gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Jego cięte komentarze sprawiły, że już wkrótce widzowie TTV zobaczą go na antenie stacji w zupełnie nowej roli! Czy to oznacza, że odejdzie z programu "Gogglebox. Przed telewizorem"? Znamy prawdę!

KRZYSZTOF UFNAL ODEJDZIE Z "GOGGLEBOX. PRZED TELEWIZOREM"? Krzysztof Ufnal do tej pory był wam znany jedynie z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Tam, razem ze swoimi kumplami - Konradem Mariańskim i Kubą Felińskim komentowali telewizyjną rzeczywistość ze swojej kanapy. Krzysiek nie przebiera w słowach. Jego poczucie humoru i cięte riposty potrafią zaskoczyć. Teraz sprawdzi się w nowej roli. Razem z Jankiem Pirowskim poprowadzą nowy program emitowany przez stację TTV - "Kto to kupi?" O co tam chodzi? Ludzie, którzy stworzyli ciekawe gadżety, mogą je tutaj przedstawić inwestorom i publiczności zebranej w studio. To od nich zależy, czy produkty zostaną kupione przez jury i widzów. Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" poprowadzi nowy program TTV! Kiedy premiera?Zobacz więcej Możemy uspokoić wszystkich, którzy byli zaniepokojeni, że nie zobaczą Krzyska Ufnala w "Gogglebox". Na wiosnę dostaniecie podwójną dawkę tego pana! Krzysiek komentuje: W "Goggleboxie" z chłopakami to jest nasza wspólna przygoda i to był dla mnie priorytet. Dzięki uprzejmości stacji nie wykluczają się oba te projekty.